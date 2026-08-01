非法移民失控湧休達 西班牙：已4.8萬人返回摩洛哥 疑集體掠劫商店片瘋傳

西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）爆發歷來最大規模非法移民闖關潮，引發國際尤其鄰近歐洲國家的關注。西班牙政府周五（31日）表示，局勢已大致受控，在兩日內經海路及陸路越境的逾5萬人中，約4.83萬人已自願返回摩洛哥，目前留在休達的非法移民少於2000人。

摩洛哥警施催淚彈及水炮驅散人群

西班牙政府駐休達代表表示，當局至今已在西班牙一側尋獲57具遺體，摩洛哥邊境一側可能仍有更多死者。部分人游泳繞過邊境防波堤時遇溺，另一些人則在攀越設有圍欄的防波堤期間遭人群推擠及踐踏致死。

西班牙內政部公布，自周四（30日）上午起約有5萬人進入休達，截至周五下午6時，已有4.83萬人返回摩洛哥。休達自治政府主席韋華斯（Juan Jesús Vivas）則估計，過去兩日實際闖關人數可能多達6萬人，規模相當於休達常住人口約七成。

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摩洛哥安全部隊在通往休達的邊境口岸部署防暴警，以警棍、催淚氣體及水炮驅散聚集人群，阻止更多人越境。路透社記者在現場看到，摩洛哥防暴警察向圍欄附近施放催淚氣體，現場亦部署水炮車。

桑切斯斥「侵犯西班牙領土主權」

衝突過後，邊境附近留下1輛被焚毀的巴士及7輛汽車殘骸。邊界另一側則有西班牙軍車列隊戒備，數十名試圖越境的人滯留在摩洛哥一處山坡觀望。

西班牙政府亦向休達增派軍隊，聯同約400名國家警察及國民警衞隊成員維持秩序。當局同時加快遣返程序，與摩洛哥方面合作，安排越境者經邊境關卡及圍欄缺口陸續返回。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周五親赴休達視察，形容大規模闖關是「對西班牙領土主權的侵犯」，強調會恢復邊境秩序，並追查人口販運集團有否在社交平台散播錯誤訊息，煽動民眾集體越境。

網傳超市被闖入 片段幾小時獲數百萬人點擊

隨着大批非法移民湧入休達，多段聲稱拍攝自當地的影片在社交平台瘋傳。 其中一段社交平台X流傳的影片，配文寫著：「入侵西班牙小城休達的摩洛哥穆斯林現在正成百上千地破門而入商店。警方完全不堪重負。可以看到移民從一家商店跑到下一家，搶奪物品然後逃跑。軍隊在哪裡？！！！！」短片在短短數小時內已有逾360萬人點擊。

該片段顯示，大批男子從一間雜貨店內湧出，疑似進行搶掠；另有人疑闖入另一間雜貨店後警員趕出，部分人手上拿着商品。

有外媒引述片段報道，休達多間商戶懷疑遭到搶掠及破壞，不少店舖基於安全理由落閘停業。不過，發布報道的媒體表明，尚未能獨立核實所有影片的拍攝時間、地點及內容真偽，西班牙警方亦未公布涉及商店搶掠的確實數字，因此相關指控仍有待官方調查。

部分越境者稱無食物棲身決定折返

西班牙國營電視台報道，大批越境者以每分鐘約150人的速度返回摩洛哥。部分人表示，抵達休達後找不到食物及棲身之所，加上街頭秩序混亂，最終決定放棄留下。

一名自稱來自摩洛哥丹吉爾（Tangier）的男子說：「老實說，我甚至不知道自己為何要來，現在我要回去了。」他表示，自前一日中午起便沒有吃過東西，並承認集體闖關「不是好事，也不值得」。

來自摩洛哥港口城市拉臘什（Larache）的20歲髮型師艾曼（Ayman）則稱，他花了約5小時游泳抵達休達，但當地「根本沒有食物」，又指遭西班牙軍人粗暴驅趕，因此決定折返。

消息指，不少人早前在手機及社交平台收到「邊境已經開放」、「可以不受限制進入西班牙」等訊息，遂趕往邊境集體闖關。西班牙政府認為，當地人口販運網絡可能歪曲西班牙最高法院一項有關禁止即時遣返海路入境者的裁決，令部分人誤以為進入休達後便不會被遣返。

意大利暫停申根安排一個月

休達危機亦迅速演變成歐洲外交風波。意大利政府宣布，暫停與西班牙之間的申根免護照安排一個月，對由西班牙乘飛機或船隻抵達意大利的非歐盟旅客實施針對性證件檢查。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，措施旨在保障國家安全及防止危機波及意大利，並會盡量減低對暑假旅遊人流的影響。意大利及其他歐盟國家公民不受措施影響。

西班牙政府批評意大利的決定違反歐盟條約，並召見意大利大使提出抗議。法國亦宣布大幅增派警員，加強法西邊境、鐵路及空中巡邏，防止非法移民由西班牙進入其他歐盟國家。

休達與梅利利亞（Melilla）是西班牙位於北非的兩個自治城市，亦是歐盟與非洲僅有的陸地邊界。兩地多年來不時有移民攀越圍欄或游泳入境，但今次數以萬計的人在短時間內同時闖關，規模前所未見。