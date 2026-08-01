恐怖婆媳糾紛｜不滿小姑到訪 美華裔婦捅殺79歲奶奶245刀「形同肢解」

美國賓夕法尼亞州發生一宗駭人聽聞的家庭血案。一名37歲華裔女子涉嫌於6月28日在家中因家庭恩怨情緒失控，手持利刀前往79歲奶奶的住所，狂刺對方多達245刀致其當場死亡。疑犯隨後返回自己家中並與到場警員對峙長達9小時，最終於深夜步出屋外投降被捕。

姑嫂昔日積怨引爆怒火 攜刀登門殘忍行凶

案發於賓夕法尼亞州阿姆斯壯縣（Armstrong County）。疑犯為37歲華裔女子張夢琪（Mengqi Zhang，譯音），死者為其79歲奶奶羅莎琳（Rosalind Cooper），兩人居住於同一條街道的不同住宅內。

37歲華裔女子張夢琪被控殺害其79歲奶奶羅莎琳（Rosalind Cooper）。

死者羅莎琳（Rosalind Cooper）。X@NatCon2022

根據疑犯丈夫、亦即死者兒子奈森尼爾（Nathaniel Cooper）於法庭上的供詞指出，案發當日下午，張女得知丈夫的妹妹準備前來到訪後，情緒突然極度衝動且異常憤怒。據了解，張女與小姑早在2017年時便曾於社交平台上爆發過嚴重爭執。張女當日在屋內大吼大叫後離家，丈夫原本以為她只是出外散步消氣，豈料她是直接前往奶奶的家中。

疑犯持血刀回家 丈夫驚知母遇害

張女事後向警方供認，她抵達後與奶奶發生激烈爭執，隨後從廚房抽取一把利刀向對方狠施襲擊。張女犯案後手持血刀返回自己家中，丈夫見狀大吃一驚，隨即趕往母親家中查看，赫然發現母親已倒臥血泊中，氣絕身亡。

驗屍官指死者「如遭肢解」 張女與警方對峙9小時被捕

驗屍報告顯示，死者的腿部、頸部、腹部、手部及手腕均佈滿密集刀傷，身上傷口多達245處，最終因失血過多不幸身亡，法醫更以「像遭肢解」形容傷勢之慘重。

張女犯案後返回居所並將自己反鎖室內，拒絕配合調查。警方接報趕至後隨即包圍現場，並派出談判專家現場斡旋。雙方僵持對峙長達9小時後，張女終於在翌日凌晨1時許步出屋外投降，當場被警員拘捕。

在7月23日舉行的法庭初步聆訊中，張女被檢控包括刑事殺人罪、企圖造成嚴重人身傷害的一級加重攻擊罪，以及企圖或使用致命武器造成人身傷害的二級加重攻擊罪等多項重罪，案件目前仍在審理中。