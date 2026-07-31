熊本地震 | Sony熊本廠下周二起分階段復工 預期8月中旬恢復正常產能

日本熊本縣聚集眾多半導體相關工廠，而受7.1強震影響，多家企業廠房紛紛進行停工，不過陸續開始有企業廠房恢復生產或是訂出復工時間表。Sony集團表示，將從下周二（8月4日）開始讓位於九州熊本的影像感測器工廠分階段恢復生產。

Sony旗下子公司索尼半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions）周五宣布，位於熊本縣菊陽町的熊本科技中心受地震影響一度暫停生產，而在完成廠房及設備安全檢查並推動復原作業後，預估將自8月4日起逐步恢復生產，且預計在8月中旬回復至地震發生前的產能水平。

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Sony宣布，熊本廠預期8月中旬恢復正常產能。美聯社

Sony熊本廠將從8月4日開始分階段復生產。法新社

影像感測器廠房分階段恢復生產

Sony這座廠房主要生產應用於數碼相機、監控系統以及汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）的影像感測器，並不生產智能手機用的影像感測器。

熊本縣也是多家科技製造商的重要生產基地，包括台積電、東京威力科創（Tokyo Electron）及三菱電機。目前，這些工廠中的許多生產線仍大致維持停工狀態，以便對設備進行檢查與重新校準，地震對工業及科技供應鏈造成的整體影響仍有待進一步評估。

10年前地震花逾3個月才復工

熊本縣10年前曾遭遇一次嚴重地震，當時，Sony花了3個多月才恢復工廠運作，之後又用了2個月才讓產能回到正常水平。

Sony在九州其他地區也設有影像感測器工廠，這次地震並未對那些工廠造成影響。

車用晶片廠Renesas Electronics宣布，受地震影響的錦工廠（熊本縣球磨郡錦町）已自7月29日晚起陸續重啟生產。關於川尻工廠，已完成無塵室內的初步安全檢查，正針對設備及半成品的受影響程度進行評估，目前正進行復工準備，預定自8月5日起陸續恢復生產。

三菱電機恢復設備運轉

三菱電機位於熊本縣合志市及熊本縣菊池市的功率半導體工廠也受地震影響停工。不過據日經新聞指出，三菱電機表示，上述2座工廠已自30日下午起恢復設備運轉，目前正進行全面恢復生產的最終調整作業。

台積電表示，關於熊本的JASM晶片廠區，因本次震幅較大，設備的檢查與校正作業需要一定的時間，但供水、供電系統等設備已正常運作，原料供應無虞。

日本晶片設備巨擘東京威力科創（TEL）位於熊本縣的合志事業所和大津事業所，受地震影響停工，TEL財務長川本弘表示，廠房、設備並無重大損害，預估將自下周一起陸續全面恢復生產。