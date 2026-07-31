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美多州水務系統遭網攻 水井、淨水廠一度癱瘓 疑與伊朗有關

即時國際
更新時間：13:06 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:06 2026-07-31 HKT

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）警告，黑客針對用於維護和控制供水與廢水系統技術的事件大幅增加，至少7個州的供水和廢水公用事業公司向局內通報相關事件，其中部分網攻行動影響水務運作，包括造成水壓降低與淹水等。亦有城市的水井和淨水廠一度癱瘓，另有城市被迫採手動操作。

明尼蘇達州資訊科技（IT）部門指，州內30多座社區水務系統在26日和27日遭到「協同網絡攻擊」。網攻事件並未威脅到用水安全，但部分系統因此暫時下線，需要人工重設。

美多州供水系統遭網攻，水井、淨水廠一度癱瘓。美聯社
美多州供水系統遭網攻，水井、淨水廠一度癱瘓。美聯社

至少7州供水系統受影響

聯邦調查局（FBI）發聲明說，至少7個州的供水和廢水公用事業公司受到影響，部分網攻行動影響水務運作，包括造成水壓降低與淹水等。

CISA指，部分案件顯示黑客變更密碼，造成營運商無法登入，黑客還切斷特定裝置與網路連線，導致有關當局「發布煮沸用水通知以及持續人工操作」。

官方籲業者斷網

《紐約時報》報道，檢視此事的美國官員和調查人員認為，明尼蘇達州網攻事件很可能是與伊朗有關的黑客所為。

美國與伊朗近日戰事升溫，互有導彈攻擊，雙方也持續互嗆升高破壞行動。

美伊戰爭前即已出現伊朗相關黑客鎖定美國水務設施的活動，此外，多個團體對美國國內組織發動一連串網絡攻擊，引發關注，包括醫療服務公司史賽克（Stryker）和洛杉磯郡大都會交通運輸局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）3月遭網攻。
 

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