新西蘭大選 | 綠黨參選人出奇招 找辣妹肌肉猛男拍養眼照吸票
更新時間：12:19 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:19 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:19 2026-07-31 HKT
新西蘭11月將舉行國會選舉，綠黨一名女參選人為了突破宣傳經費不足的窘境，竟打出突破傳統的「賣肉」戰術，找來一群身材火辣的比基尼辣妹與肌肉猛男拍攝養眼宣傳照。這招果然奏效，成功吸引近百萬次瀏覽，但也引發政界正反兩極評價。
綠黨懷阿里基區（Waiariki）參選人懷卡托（Tania Waikato）近期在社交平台上發起名為「比堅尼辣妹與肌肉猛男」的宣傳活動。
吸引逾百萬次瀏覽
懷卡托由於身處小黨缺乏宣傳經費，加上面臨社媒演算法的限制，熱愛運動的她決定尋求身邊外型亮眼的友人幫忙，希望透過這些極具視覺衝擊的火辣照，吸引年輕人與首投族關注，並提醒毛利族選民記得去登記或轉換選區名冊。
懷卡托自豪地宣稱，這可能是新西蘭史上「最有效」的選民登記宣傳。目前這波活動已累積將近百萬次瀏覽，並成功引導約3000人點擊進入官方投票登記網站，整體觸及效果甚至超越了新西蘭選舉委員會的官方社群。
她指出，政府修改選舉法後，大量選民可能因錯過期限無法投票，因此必須採取更能吸睛的手段。
新西蘭小姐、知名音樂人力挺
懷卡托強調，照片中大方展露身材的模特兒全都是自願參與，2026年新西蘭世界小姐伍德（Zeisha Wood）以及知名音樂人Kingz亦雙雙力挺加入。
不過，這種大膽的拉票手法惹來政界批評，新西蘭優先黨議員瓊斯嚴詞批評此舉低俗；行動黨黨魁西摩則揶揄：「我聽過『性賣點能吸金』這句老話，倒不知道它還能吸票。」
綠黨共同黨魁戴維森坦言，這項活動確實在黨內外引發不同意見，她直言這種風格「不是我的菜」，但仍對最終成效給予肯定，認為這招確實成功觸及了平時不太關注政治的冷漠族群。
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