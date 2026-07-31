印尼23呎巨蟒吞人 腹部剖開驚見屍體 35歲男慘死

印尼北馬魯古省（North Maluku）發生蟒蛇吞人事件，一名35歲男子參加完派對獨自走路回家，行經森林小徑時突被巨蟒突襲，遭勒斃並吞入腹中。村民在搜尋期間發現一條腹部異常隆起的巨蟒，隨即將其剖開，赫然發現男子遺體就在蛇體內，事件震驚當地。

事發於27日凌晨3時許，35歲男子哈辛（Hasim Lumbessy）疑遭長達23呎巨蟒一口咬住腿部，隨後身體被緊緊纏繞，導致無法掙脫死亡而被吞入蛇腹。

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印尼不時發生巨蟒吞人事件。路透社

印尼已發生多宗涉及巨蟒的致命攻擊事件。法新社

專家指出，網紋蟒廣泛分布於東南亞，是全球體型最大的蛇類之一。維基百科

獨自走路回家 疑遭咬住腿部

由於哈辛遲遲未歸，家人隨後沿著他返家的路線搜尋，在半路發現血跡，並找到他的背包和涼鞋等物品。在回到村莊通知其他村民之後，一行人展開更大規模的搜索，最終找到一條腹部異常腫脹的蛇。

他們剖開這條巨蟒的腹部之後，在其體內發現哈辛的遺體，並把遺體交還家屬辦理後事。

當地警方已對民眾發出警告，指附近一帶仍然是野生動物棲息地，應結伴而非獨自前往森林，以降低發生類似事件的風險」。

近期亦有婦人遇襲被吞半身

該省近期亦曾發生巨蟒襲人事件，一名44歲女子遭蟒蛇襲擊，當她的丈夫發現她時，她的身體已有一部分被吞入蛇口之中。

專家指出，網紋蟒廣泛分布於東南亞，是全球體型最大的蛇類之一，也是典型的伏擊型掠食者，經常藏身於草叢、灌木或林道旁，等待人類或動物經過時突然發動攻擊。牠們會先咬住獵物，再利用強大的肌肉力量持續纏繞，每當獵物呼氣時便進一步收緊身體，直到對方完全無法呼吸而死亡，並不需要壓碎骨骼即可致命。