熊本地震︱社媒湧現AI災情片假求救文  恐干擾救援進度

日本熊本縣周二（28日）發生規模7.1級強震後，社交平台湧現大量虛假求救訊息及人工智能（AI）製作的災情影片，恐干擾救援。

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日本放送協會報道，地震當晚X平台有人發文稱：「請救救我，我被埋在裡面。」帖文瀏覽量逾30萬次，但所附地址根本不存在，相關帳號其後亦疑遭X平台限制瀏覽，現已無法查看。

嘉島町AEON商場發生爆炸後，YouTube亦出現冒充新聞媒體的AI假片，內容與實況不符，仍錄得數萬次播放。另有人把2024年能登半島地震的購物中心畫面，訛稱為今次熊本災情，甚至散播「外國人放火」等毫無根據的說法。日媒呼籲民眾勿輕信或轉傳來源不明資訊，以免妨礙救災及引發恐慌。