以巴衝突 | 特朗普宣布達歷史性協議 哈馬斯全面解除武裝 以軍將撤離加沙

美國總統特朗普周四（30日）宣布，美國發起的和平委員會已就哈馬斯和加沙地帶其他武裝組織全面解除武裝，達成一項歷史性協議。哈馬斯解除武裝後，以色列將從加沙撤軍。特朗普形容，這是邁向持久和平與安全的重大一步。

特朗普在其社交平台Truth Social發文，作出上述宣布。他寫道，這項協議是讓加沙最終由巴勒斯坦新政府治理的關鍵一步，新政府將與和平委員會密切合作，協助巴勒斯坦人民；以色列也將獲得應有的安全保障，加沙不再被用作發動恐怖攻擊的基地。

以色列新一輪空襲加沙造成至少4人死亡，其中包括2名兒童。新華社

加沙仍深陷人道危機。路透社

儘管以巴去年10月達成首階段停火協議，加沙的暴力仍在持續。法新社

落實20點和平計畫重大里程碑

他指出，這是落實他的加沙20點和平計畫的一項重大里程碑，協議將依審慎規畫的多個階段執行；隨著解除武裝工作完成，以色列部隊將撤離，國際穩定部隊將與新的巴勒斯坦警察部隊合作，負起維護加沙及其居民與鄰國安全的責任。

特朗普強調，一年前的加沙仍深陷戰火與人道危機，人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡塔爾和土耳其等調解方所作的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成這項歷史性突破。

他表示，根據這項協議，加沙最終將交由一個為巴勒斯坦人民服務的新政府掌管，也絕不允許從加沙出現的威脅死灰復燃！他最後寫道：「恭喜所有人取得這項令人驚嘆的進展，所有人都曾說這絕不可能實現！」

哈馬斯證實達結束衝突協議

而哈馬斯高層官員周五證實，他們已達成結束與以色列衝突的協議。

哈馬斯解除武裝一直是棘手議題，儘管以巴去年10月達成首階段停火協議，加沙的暴力仍在持續，衛生官員表示，以色列新一輪空襲造成至少4人死亡，其中包括2名兒童。

埃及預計將很快舉辦加沙停火調解方會議，調解方還包括美國、卡塔爾和土耳其，將討論落實加沙停火計畫第2階段。

根據特朗普提出的20點加沙和平計畫，停火的第2階段將包括哈馬斯解除武裝以及以色列軍隊逐步撤出該地區。