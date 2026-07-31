新西蘭外長叫華裔議員「返回祖國」 中國大使發文暗諷

新西蘭政壇爆發種族歧視爭議。新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）於7月29日的一場國會政策辯論中，公然向一名華裔議員叫囂「返回你自己的國家」，言論引發當地政壇震動及社會強烈批評，中國駐新西蘭大使王小龍更在社交平台發文暗諷。新西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）隨後批評彼得斯的言論純屬「博眼球」，反對黨則強烈要求解僱彼得斯。

王小龍：一句話更能說明說這句話的人

涉事的華裔議員為新西蘭綠黨成員南西（Lawrence Xu-Nan）。南西在中國天津出生、於奧克蘭長大，當天在關於新西蘭應對新冠疫情的國會辯論中，向彼得斯詢問是否曾接種過疫苗。

未料此舉惹怒彼得斯，他當場怒罵南西說：「這叫做民主，不像你習慣的那樣。返回你來的地方，你這個大聲公（Go back to where you came from, you loudmouth）。」

言論曝光後隨即引來中國駐新西蘭大使王小龍回應。王小龍在社交平台X發文指，自己捲入他國的內政，但「不得不說，有時候，一句說話比任何其他任何事物或任何人，更能反映出說話者的本質」。

面對中國大使的諷刺，彼得斯隨即借題發揮，透過社交平台X發文稱：「我們生活在一個享有言論自由和權利的民主政體——對於這兩項價值觀，一些國家不但加以限制，還以武力執行。」

副手曾喊「送走墨西哥人」 民粹政黨屢涉歧視爭議

事實上，這並非彼得斯及其領導的右翼民粹政黨「新西蘭優先黨」（New Zealand First）首次因種族歧視言論而招致各界撻伐。彼得斯的副手瓊斯（Shane Jones）今年早前在批評新西蘭與印度的自由貿易協定時，竟以極具歧視色彩的「黃油雞海嘯（butter chicken tsunami）」作形容；此外，瓊斯亦曾在一次國會辯論中，向在墨西哥出生的議員Francisco Hernandez大喊「把墨西哥人送回家」。

新西蘭目前由中間偏右聯盟執政，由國家黨、新西蘭行動黨及新西蘭優先黨共同組成。國家黨領袖兼新西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）事後開腔與彼得斯劃清界線，痛斥其言論只是為了「博眼球」，「試圖成為媒體與政客的話題」。反對黨工黨及綠黨則認為彼得斯的言論嚴重損害國家形象，強烈要求總理將其辭退。