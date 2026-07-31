貝安德探訪安老院尷尬一幕 9旬翁震驚反問：又換新首相？

英國政壇近年頻頻更換首相，連當地長者亦感到「眼花繚亂」。本月20日新上任的英國首相貝安德（Andy Burnham），於周三（29日）與衞生及社會關懷大臣顧綺慧探訪北倫敦一間安老院，期間與一名長者會面時出現令人哭笑不得的尷尬場面。該名老伯伯不僅完全沒認出面前的是當今首相，得知對方身份後更驚訝反問：「甚麼？又換一位新首相？」隨後更笑稱政府「每隔5分鐘就換人」，讓貝安德只能露出尷尬微笑應對，現場笑聲一片。

誤當選區候選人 看護提點始知首相親臨

據現場情況，貝安德到達安老院後親切地與一眾長者逐一握手問候。當他坐下與兩位男女長者傾談時，該名伯伯一臉疑惑地問道：「你是誰？」貝安德隨即自我介紹稱：「我是貝安德。」老伯伯略帶遲疑地再問：「貝安德……你是選區候選人，對嗎？」

這番對話立刻引來現場人士及旁人一陣笑聲。貝安德露出帶點尷尬的微笑解釋道：「我之前是選區候選人，數周前參與補選，嗯……我現在是首相了。」惟老伯伯一時聽不清楚，追問：「你是甚麼？」身旁的看護見狀連忙提點說：「他是首相！」

伯伯驚呼「每5分鐘換人」 貝安德尷尬點頭認同

得知眼前人竟是國家元首後，老伯伯大感震驚並脫口而出：「甚麼？又換一位新首相？（What, a new one?）」貝安德只能微笑點頭回應：「又一位。」感嘆英揆更替頻繁的老伯伯隨即笑稱：「他們每隔五分鐘就換人。」

面對長者直白幽默的吐槽，現場所有人包括貝安德都不禁失笑，貝安德亦只能尷尬地連聲應道：「我知道，我知道。」

英國政壇近年經歷劇烈動盪，近10年間已先後歷經7任首相更替。從卡梅倫（David Cameron）、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson），到僅任職49日便閃電下台的卓慧思（Liz Truss），以及接任的辛偉誠（Rishi Sunak）。直到大選後由工黨施紀賢（Keir Starmer）接掌首相府，及後施紀賢辭職，才由參與補選勝出的貝安德接任，成為10年來第7位入主唐寧街10號的英揆，難怪連長者也對頻繁換人感到麻木。