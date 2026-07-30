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印度狂男斧頭劈斷大嫂頭顱掛門 街坊：嫌上菜太慢

即時國際
更新時間：18:40 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:40 2026-07-30 HKT

印度近日發生恐怖命案，1名25歲的女子被自己丈夫的弟弟（小叔）持斧頭殺害，頭顱再被砍下、掛到自家門口的大樹上。警方已介入調查，並逮捕兇手。

新德里電視台（NDTV）報導，慘劇發生在比哈爾邦（Bihar）一條落落。25歲女子德維（Anshu Devi）被自己丈夫的22歲弟弟庫馬爾（Kunal Kumar）持斧頭殺害，庫馬爾還將大嫂的頭顱砍下、掛到自家門前的大樹上，畫面怵目驚心。

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村民透露，事發時，大嫂原獨自在家，其他人在田裡工作。後來本身有毒癮的庫馬爾獨自從農田歸來，並向大嫂討要食物。由於德維動作較慢、遲遲沒有上菜，庫馬爾竟直接拿斧頭殺害對方。

 犯案後，庫馬爾未有逃離現場，繼續留在屋子附近。村民得知慘案發生，即時報案。警方已逮捕庫馬爾，共繼續調查。

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