珍惜生命｜南韓股災重挫投資者信心 驚傳多宗自殺案

南韓股市早前出現劇烈震蕩，備受散戶追捧的科技指標股如三星電子、SK海力士等在月內大幅下挫，市場短時間由高位暴跌數成，令大量經「炒孖展」進場的投資者遭受嚴重打擊，面臨巨額虧損甚至破產。隨著股市資產大幅蒸發，當地社交平台湧現大量投資者情緒崩潰的貼文。

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日前擁有百萬粉絲的南韓YouTuber網紅RalRal在社交平台透露，自己因在SK海力士股價高企時「重押進場」，資產大幅縮水。知名交易主播Jadoo則在短短幾分鐘內，目睹自己重倉高槓桿的數百萬韓元本金瞬間化為烏有，情緒激動，甚至在直播時砸碎電腦螢幕。

主播Jadoo在直播期間情緒崩潰。X@chairbtc

主播Jadoo在直播期間情緒崩潰。X@chairbtc

此外，有南韓網民分享自己投資失敗的經歷，指自己虧損逾千萬韓元，將離職遣散費輸光，甚至需要動用房屋首期積蓄，形容在巨額虧損面前「連哭都哭不出來」；亦有網民分享身邊個案，指對方將將婚禮資金投入股市全數虧損而引發恐慌症送院、或從事金融證劵行業的家屬壓力過大被迫休假。

相關消息顯示，多家私營證券公司因股價下跌過快而被執行強制清算，但仍無法收回所有未償應收帳款，出現惡性循環。值得注意的是，網絡還流傳多宗因高槓桿投資失利導致背負巨債，無法承擔家庭經濟壓力，進而發生極端事件的個案，情況令人擔憂。

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面對近年社會頻傳極端事件，南韓政府日前成立「國家自殺應對中心」，將就自殺未遂者、遺屬等高風險群體提供多項支援服務。但有傳當局限制媒體報道極端事件並引進人工智能（AI）監控有關網絡資訊，令不少民眾質疑政府舉措屬「欲蓋彌彰」，企圖透過新聞與網絡管制掩蓋市場情緒，無助解決實際財政困境。

南韓政府成立自殺應對專項小組。

有網民認為，要求政府為個人投資損失承擔全部責任並不現實，並批評股民將所有積蓄投入槓桿投資是極為不理智的行為，呼籲股民切勿將所有身家押在高波動的理財產品上；但當局確有責任維持及穩定基本金融與社會系統，不應透過管控報道避重就輕。

在網絡的悲觀情緒籠罩下，部分曾遭遇巨額投資損失的網民分享過往經歷，稱自己曾經損失三分之二資產、背負逾億元債務，但透過工作及副業積累，逐步還清債務，強調股市波動屬階段性事件，呼籲他們「只要堅持下去，機會總會再次出現」、「總有一天會重獲自由」。

有網民借自己經歷鼓勵其他股民。

有網民借自己經歷鼓勵其他股民。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service