19歲法國留學生舔自動售賣機飲管拍片 新加坡法院判罰3600元

一名在新加坡留學的19歲法國籍男學生，因舔舐橙汁自動售賣機內的飲管並拍片惡搞，被控擾亂公共秩序罪。涉事男學生事後承認控罪，法院判罰600新加坡元（約3,647港元）。

拍片惡搞稱「城市不安全」

據《海峽時報》報道，19歲被告馬克西米利（Didier Gaspard Owen Maximilien）於3月12日下午，前往拳擊課所在地附近的iJooz鮮榨橙汁自動售賣機購買飲料，期間他由飲管機內取出一條飲管舔舐並放回機內，再於社交平台Instagram上發布有關自拍影片，配文「這座城市不安全」。

相關影片在網絡上掀起軒然大波，一名iJooz助理營運經理於當月25日獲悉事件，隨即向警方報案。iJooz表示，事發後公司已全面消毒機器，並更換機內全部500根飲管。

赴法升學難執行緩刑

根據新加坡有關法例，擾亂公共秩序罪最高可被判罰款2,000新加坡元（約12,153港元）及監禁三個月。馬克西米利承認有關控罪，辯方律師求情時表示，被告一直獨自在新加坡生活，拍攝影片是為博取社群粉絲關注，事後亦將被污染的吸管取下自己使用，並無其他顧客受影響。被告對事件真心感到抱歉，其家人也勸誡他要為自己的行為負責，希望法院可判處罰款。

19歲被告馬克西米利。美聯社

19歲被告馬克西米利。美聯社

19歲被告馬克西米利。美聯社

檢方亦同意有關懲處，認為事件可能損害公眾對自動售賣機衛生狀況的信心，但由鑒於馬克西米利安即將要回到法國學習，且案件尚未達到羈押的門檻，認為罰款更為核實。法官判刑時接納兩方請求，指考慮到被告因需前往法國就讀，若判處緩刑或其他社區矯正措施在後勤上存在困難，同意判處罰款。

售賣機公司擬升級防範措施

iJooz表示，為避免同類事件再次發生，未來將升級自動售賣機器設計，包括採用獨立包裝飲管，以及設定在交易完成後才解鎖飲管隔間。

此外，檢方表示，新加坡移民局將在司法程序結束後，評估是否撤銷被告的學生簽證。

