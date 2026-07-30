熊本地震｜消防員餘震下缺裝備八代造紙廠徒手救2人 稱僅是「盡力而為」︱有片

日本熊本於28日發生7.1級強震。位於八代市十條町的日本製紙八代工廠，一座直徑約3至4米的巨型煙囪受地震影響倒塌，砸毀下方建築物，導致多名員工受困瓦礫堆中。

以飲用水助受困者降溫

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在地震發生約一個半小時後的下午6時許，八代廣域消防本部派遣4名隊員作為首批救援力量趕赴現場。當時二樓約有8名員工受困，救援隊伍沿受損梯間上樓進入現場，在大量粉塵與殘骸中聽見受困者的求救聲。

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惟由於事發突然，首批隊員抵達時尚未攜帶大型專用救援裝備。考慮到待救者狀況危急，隊員決定立即展開搶救。他們以雙手挪開瓦礫，並使用鐵筆與鋼筋鉗切斷阻擋的構造物。

搜救過程中餘震不斷，隊員除注意結構安全防護外，仍持續進行挖掘，於15分鐘內成功救出一名50多歲的受困男子。

隊員隨後向殘骸深處呼喚，於碎石縫隙中發現第二名待救者。因現場環境悶熱且受困者體力消耗過大，隊員先向其遞送飲用水並淋水協助降溫。隨後增援人力抵達，救援團隊採兩人一組輪替挖掘，於當晚7時10分許順利再救出一名60多歲男子。

現場指揮行動的40多歲隊員事後受訪坦言：「當時沒有足夠的照明和油壓器具，我們只是拚命做自己能做的事。」

