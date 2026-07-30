伊朗局勢｜傳中國予伊朗400套肩托式防空導彈 特朗普稱若屬實會極失望

美國總統特朗普（DonaldTrump）29日表示，若中國向伊朗提供武器，他將感到「失望」。但他同時重申，國家主席習近平曾向其保證，北京不會向德黑蘭出售武器。

中方：有關說法「毫無根據」

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當被記者問到，有傳言中國向伊朗提供武器時，特朗普回答指：「這令人意外。我的意思是，這類事情的確可能會發生，但如果真的發生了，將出乎我們意料。」

特朗普補充指，國家主席習近平「非常明確地告訴過我，他不會參與其中，他知道如果中國這麼做了，我會相當失望。我想他會在9月24日訪問這裡。」

此前，《路透社》報道指伊朗預計將在數周內收到最多400套中國製肩托式防空導彈。據報道，這批單兵便攜式防空系統將經巴基斯坦轉運至伊朗，但報道未有說明將透過空運抑或陸路運輸。

對此，中國外交部隨後否認相關報道，強調有關說法「毫無根據」。

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特朗普先前曾威脅，將對向德黑蘭提供武器的國家所生產之商品徵收50%關稅；若他最終付諸實施，恐將對中美經濟關係造成劇烈衝擊。