熊本地震｜數千人滯留避難所多處停水停電 災民無奈被迫留宿車內

日本熊本縣周二（28日）發生7.1級強烈地震，當地政府設立逾400間避難所，惟截止昨日（29日），仍有數千名民眾滯留當地暫設避難所。日本高溫持續，環境省日前對熊本在內多個地區發佈中暑預警，但由於部分避難所因停電停水無法運作，不少災民被迫在無冷氣環境下過夜，甚至要棲身私家車內。

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日本氣象台早前預測，由於西日本及東海地區持續受高氣壓籠罩影響，多地氣溫急劇飆升，其中熊本縣可能達到攝氏40度。根據日本氣象協會本社氣象預報士石榑亜紀子發布天氣預報圖，8月3日的氣溫介乎攝氏28至39度；4至5日熊本最高溫度為攝氏38度，最低溫度為攝氏28度。而第13號颱風「白海豚」亦將於5至6日逼近九州至四國一帶。

但日媒《產經新聞》就指，截至2025年5月，當地公立中小學體育館的冷氣安裝率不足兩成，遠低於全國平均水準；另外，由於八代市等地受災嚴重，不少避難所停水停電無法供應冷氣，且缺乏私隱空間，許多災民選擇留在車內休息。

對此，有專家提醒，如長期留在車內休息，將增加幾率患上「經濟艙症候群」，即長時間保持相同姿勢而形成血栓。有居民擔心，長期留在車內將會耗用大量汽油。

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日本首相高市早苗日前在政府工作小組會議承諾，有鑒於許多災民留在車內，政府將盡一切努力確保汽油供應，並要求醫護人員對民眾進行檢查，以防止患上「經濟艙綜合症」；同時，將以「主動推送型支援方式」向熊本縣內的避難所提供移動式冷氣。

日立、大金工業等冷氣系統設備商表示，受政府請求，已著手提供含落地式移動冷氣等降溫設備，防止災民中暑。

