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世界盃2026｜國際足協調查阿根廷隊與球員 指展示政治橫額襲擊對手

即時國際
更新時間：10:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-30 HKT

2026世界盃所有賽事雖已塵埃落定，但相關的後續波瀾卻仍持續不斷。國際足協（FIFA）近日已正式對阿根廷足協啟動多項紀律調查，多名阿根廷球員以及教練組成員也將面臨紀律調查，涉及他們在世界盃期間的一系列不當行為。

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有西班牙球員被指違規

首先，阿根廷隊在四強擊敗英格蘭後，於場內展示印有「福克蘭群島（馬爾維納斯群島）屬於阿根廷」的政治橫額，涉嫌違反國際足協嚴禁在賽事中進行政治宣傳與示威的規定。

此外，國際足協亦對決賽結束後，阿根廷與西班牙球員爆發的衝突展開調查。國際足協上周已委任一名紀律與道德檢察官進行專案調查，並建議對阿根廷球員拿維摩連拿（Nahuel Molina）、柏利迪斯（Leandro Paredes）及阿根廷助教提出指控，指他們涉嫌襲擊對手。

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同時，拿維摩連拿與隊友泰亞高艾馬達（Thiago Almada）亦被指控做出「欠缺體育道德」的行為；西班牙中場球員加維（Gavi）同樣因涉及衝突而被指控違規。

國際足協表示，所有被指控的人士將獲給予機會提交答辯與陳述立場，隨後國際足協紀律委員會將在審視各方供詞後，於稍後時間作出裁決。

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