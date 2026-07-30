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eBay前員工寄曱甴恐嚇記者夫婦 公司判賠近3.8億元

即時國際
更新時間：09:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:45 2026-07-30 HKT

美國電商平台eBay與麻省一對長期報道電子商務產業的媒體夫婦達成和解，同意支付4870萬美元(約3.82億港元)賠償金，並捐出700萬美元支持公益團體，結束歷時6年多的民事、刑事訴訟。這宗案件一度震驚全美，原因是eBay前員工涉嫌寄送活蟑螂、活蜘蛛、喪禮花圈等恐嚇物品，企圖逼使兩人停止報道公司負面新聞。聯邦檢方早於2020年起訴7名前eBay員工，7人其後全部認罪，刑期最長達57個月。民事訴訟則於今年3月2日開審，雙方最終於本月敲定和解協議。

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前員工圖逼停報道負面新聞

受害夫婦大衛·史坦納和伊娜·史坦納是電子商務新聞網站《EcommerceBytes》的創辦人。根據周二公布的和解內容，史坦納夫婦將獲得4870萬美元(約3.82億港元)賠償，其中eBay支付4615萬美元，前行政總裁威尼格個人支付200萬美元，前高層瓊斯及懷默也分別支付50萬美元及5萬美元。《EcommerceBytes》長期報道電子商務產業消息。

兩人在2021年提告指出，eBay前員工為壓制對公司不利的新聞報道，策劃一連串恐嚇行動，包括網絡騷擾、死亡恐嚇、跟蹤監視，以及匿名寄送活蟑螂、活蜘蛛、喪禮花圈和血腥豬臉面具等到住家，甚至將色情雜誌寄給鄰居，並計劃潛入車庫，在他們的汽車上安裝GPS追蹤器。
聯邦檢方2020年起訴7名前eBay員工，指控他們共同策畫騷擾行動。多名被告之後承認共謀及網絡跟蹤等罪名，分別被判處監禁或居家監禁，刑期最長者達57個月。2024年，eBay也依暫緩起訴協議支付300萬美元刑事罰金。民事訟訢則原定2025年3月3日開審，其後延至今年3月2日，一度在開審前原則上和解，但因未能落實而重開案件最終於本月敲定和解協議。

和解協議除賠償外，eBay還將捐出600萬美元給多個非營利組織，威尼格則另外捐出100萬美元。

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