熊本地震｜日本民眾排長龍購買災區商品 銀座熊本館逼爆限人流

日本熊本縣周二（28日）發生黎克特制7.1級強烈地震，不僅造成大量傷亡，還造成多幢建築物倒塌及廣泛基建損毀，搜救工作持續。災難發生後，日本各界迅速展開救援及募款行動，除了透過網上平台捐款，大批東京民眾更自發前往位於銀座的熊本縣物產直銷店「銀座熊本館」，排隊選購當地商品並投入善款，希望以實際消費支援災區。

地震翌日即現排隊人龍

日本《Oricon News》報道，地震發生一夜後，「銀座熊本館」周三（29日）開門營業不久，便有大批顧客湧至購物。隨着下午人流增加，店方為免店內過度擠迫及出現混亂，需要在門外實施入場人數管制。

至下午3時半，店外仍有約20名民眾排隊等候入場，工作人員手持寫有「目前實施人數管制，敬請配合」的告示牌維持秩序。現場相片及影片可見，輪候人士沿店外有秩序排成長龍，希望透過購買熊本食品、酒類及其他縣產商品，為受災地區打氣。

有20多歲女顧客表示，看到災情似乎十分嚴重，於是特意前來購買商品，希望略盡綿力。她又祈求更多受困人士能夠獲救，災後重建工作亦可以早日展開。

購物後再捐款 店方：非常感激

除了選購商品，「銀座熊本館」店內亦設有捐款箱，不少顧客結帳後主動再投入善款，以雙重方式支援熊本。

店方表示，館內售賣多款來自受災企業的商品，看到大批民眾主動到訪支持，感到「非常感激」。不過，地震已令熊本縣內交通及物流受阻，部分商品能否維持供應至周末仍屬未知之數，短期內可能無法及時補貨。

「銀座熊本館」位於東京銀座，主要推廣及售賣熊本縣特產，包括球磨燒酎、食品及熊本熊商品等，亦設有旅遊資訊服務。地震後，這間地方物產店成為東京民眾以「購買支援」方式聲援熊本的重要據點。

CAMPFIRE籌款超目標逾5倍

日本大型眾籌平台CAMPFIRE亦啟動「令和8年熊本地震緊急災害支援金」，透過眾籌機制為災民募集生活支援費。平台表示，扣除支付手續費後，籌得款項將全數交予受災地方政府，作為援助災民的義援金。

截至周四，該項目已籌得超過520萬日圓，達原定100萬日圓目標的逾5倍，參與人數接近900人。此外，多個日本非牟利組織及非政府組織亦陸續開設募款渠道，並派員進入災區調查需要、運送物資及支援避難所。

從網上捐出一筆善款，到在酷熱天氣下排隊購買一件熊本商品，日本民眾以不同方式回應災難。對受創的地方企業而言，每一宗消費不僅是一筆生意，也是來自遠方的一份支持。