希臘山火持續 3名消防員救火殉職

歐洲多國山火持續惡化，希臘周三（27日）有3名消防員在撲救山火期間喪生，當中兩人是在克里特島（Crete）救火時被困，另一人則在伯羅奔尼撒地區（Peloponnese）另一宗山火中殉職。

兩消防員受山火圍困遇難

據路透社報道，兩名消防員當時在克里特島克里亞弗里西（Krya Vrysi）一帶於不同火線之間駕車移動時受困，最終遇難；另一名消防員則在希臘本土的另一場山火中死亡。消防部門發言人表示，事件發生時強風肆虐，令火勢迅速失控。

當地居民及遊客已從克里亞弗里西及附近村莊疏散。受災居民形容，當時風勢極強，火勢相當猛烈，情況非常可怕。火勢其後向東南方向蔓延，逼近沿海度假小鎮阿吉亞加利尼（Agia Galini），當地酒店及旅客亦須乘巴士及私家車撤離。

歐洲多國持續高溫 增山火風險

歐盟緊急應變中心早前警告，希臘及意大利未來數周將面對的山火風險更高。歐洲今年多地受極端高溫及乾旱影響，山火蔓延速度明顯加快，希臘今次亦難以倖免。

西班牙及法國連日山火未完全受控。西班牙中部及馬德里一帶火勢雖已趨穩定，但東部卡斯特利翁（Castellon）山火仍未撲滅；法國西南部多處亦受火勢波及，消防員正戒備新一輪高溫及強風。