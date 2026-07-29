澳洲食安｜機密文件揭免治牛羊肉混馬肉麵包藏針 政府力阻公開涉事企業名單

繼日前有標榜100%「澳洲製造」食材原產地被揭發「掛羊頭賣狗肉」後，澳洲當地近日再爆出嚴重食品安全醜聞。有澳洲政府內部文件顯示，部份民眾可能在不知情的情況下，吃下了以牛羊肉名義出售的馬肉產品，甚至吃進含有老鼠毛或金屬屑的食物。

有食物夾雜老鼠毛

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澳洲廣播公司（ABC）深度調查節目《四角》（FourCorners）對當地食品業進行的重大調查，該節目組最新引述了由新南威爾斯州綠黨議員阿比蓋爾．博伊德（AbigailBoyd）提供的機密文件。

博伊德利用議會特權，迫使新南威爾斯州食品管理局提交數千份內部文件。她指出，這些文件揭露了現行監管體系存在嚴重缺陷，且極度缺乏透明度。

儘管部分文件已向公眾公開，但政府以享有「行政特權」為由，阻止其餘敏感文件曝光。博伊德雖獲准查閱受限文件，卻被禁止公開內容或披露涉事企業資料。目前她已對政府的特權主張提出質疑，並啟動獨立法律審查以確認其保密合理性，因此現階段只能泛泛而談。

博伊德表示，「有太多案例表明，食物中出現了不該存在的物質，例如老鼠毛；甚至有麵包產品被檢出金屬屑或藏有針頭。」博伊德補充，還有許多標榜「不含乳製品」的食品，實際上卻含有乳製品，而這些違規情況往往是在大人或小孩吃完生病後才被揭發，並非涉事公司主動發現。

她坦言：「我們都以為現代澳洲有嚴格的食安標準與執法措施，但現在看來，大家的信任可能被錯付了。你以為買的是免治牛羊肉，實際上吃進肚的可能是馬肉，這對普通人來說相當震撼。」

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澳洲或有數百家企業已違反食安規定

面對一系統食安疑雲，新南威爾斯州食品管理局急忙發表聲明澄清，強調暗示在食品中檢測出馬肉的說法具誤導性，當局至今未在任何供人類食用的牛羊肉產品中發現馬肉。

對此，博伊德反駁指出，據她了解，食品管理局目前根本沒有進行動物物種DNA檢測，「如果你從未檢測過，自然能輕易聲稱沒發現……我不知道他們怎能這樣下結論。」

此外，《四角》節目審閱已公開的文件數據發現，在2022年至2026年間，澳洲有數百家企業（包括安老院、醫院及餐飲公司）因違反食安規定被發出警告通知。違規行為包括衛生狀況惡劣、販售過期食品、未按規定通報危險細菌等，已嚴重威脅包括長者與兒童在內的弱勢群體健康。