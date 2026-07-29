熊本地震｜「白海豚」成超強颱風  直撲九州或影響救災？

據內地中央氣象台最新觀測，今年第13號颱風「白海豚」（Dolphin）已加強為超強颱風級別，正以每小時約20公里的速度向偏西轉西北方向移動，預料將於8月初趨向日本。氣象預測顯示，「白海豚」移動路徑有向西調整趨勢，可能於8月6日前後逼近西日本地區，對九州及四國一帶構成影響。



昨日（28日），日本熊本發生7.1級地震，造成嚴重破壞，有人仍下落不明。若「白海豚」直面吹襲九州，隨時影響未來救災工作。

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暴風圈預料大幅擴展

中央氣象台表示，「白海豚」目前位於東京東南方向約3,800公里的太平洋洋面上，中心附近最大風力達17級（每秒58米），最低氣壓為925百帕。

多國氣象部門路徑預報均顯示颱風正往日本方向前進。

多國氣象部門路徑預報均顯示颱風正往日本方向前進。

氣象專家指出，「白海豚」由於行經海溫高及海洋熱含量充足的海域，預計未來72至96小時內強度將達至巔峰，甚至有望挑戰今年最強颱風「巴威」，爭奪「風王」寶座。此外，系統預估在未來數天經歷多次眼牆置換，暴風圈將持續擴大，由目前的「小而紮實」逐漸演變成環流廣闊的強烈颱風。

不排除吹襲中國

氣象資料顯示，「白海豚」120小時後的預報路徑仍未完全確定，雖然大方向還是指向日本一帶，但整體趨勢已從最初指向東日本登陸，逐漸向西修正為趨向西日本，甚至不排除掠過琉球北部後再轉向韓國一帶。歐洲系集模式預測，颱風最快於下周四（8月6日）影響九州至四國一帶。

專家補充，若未來北側的副熱帶高壓強度超乎預期，「白海豚」路徑仍有可能進一步西調，不排除影響中國的可能性，最終走向將於下星期逐漸明朗。