熊本地震｜7大防災APP外國人可用 見「00000JAPAN」即連免費WiFi︱附下載連結

日本熊本縣發生7.1級強震，有相關機構及專家表示，後續發生高級別餘震幾率仍然較高。赴日港人可下載以下防災手機應用程式（App），以便在災害發生時第一時間接獲警報、掌握避難路線及尋求支援。另外，因應災情，日本第二大行動通訊與電信公司KDDI及其子公司Wire and Wireless立刻開通名為「00000JAPAN」的免費Wi-Fi服務，範圍覆蓋整個熊本縣。

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Safety tips

由日本觀光廳（JTA）監修、專為外國旅客設計的防災App，提供地震速報、海嘯警報及其他日本國內氣象警報等資訊。程式支援繁體中文等16種語言，App還內建「疏散處理流程圖表」、「災害應急會話」及多語言醫療院所搜尋等功能，方便旅客在緊急時刻溝通求助。

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「Safety tips」專為外國旅客而設。

「Safety tips」專為外國旅客而設。

「Safety tips」專為外國旅客而設。

東京都防災App

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由東京都政府官方推出，支援繁簡體中文、英語及韓語等多國語言。程式提供離線防災手冊、避難所地圖及最新災害資訊，並具備安否確認與群組聯絡功能。此外，程式內置緊急求救蜂鳴器，能發出聲響提示位置，提高獲救機會。

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Yurekuru Call

日本普及率極高的地震預警工具，累積下載量突破600萬次。程式接駁日本氣象廳緊急地震速報系統，可在強震來襲前發送預警及倒數計時，並透過地圖與列表清楚顯示各地震度及震央位置。

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防災速報

由 Yahoo! Japan 開發，用戶可自訂最多三個日本國內地點，即時接收地震、海嘯、山泥傾瀉及暴雨等警報。當天災發生時，應用程式會立即向用戶推送相關訊息，並發出警報聲提醒用戶，並附有災害地圖協助搜尋附近避難所。最新版本還支援Apple Watch。

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防災情報全國避難所GUIDE：

主打避難所定位與導航功能，利用內置地圖及指南針自動搜尋日本全國的避難場所。程式亦支援家人位置共享，同行親友即使分開行動，亦能隨時掌握彼此的疏散狀況。另外，APP內也會有避難訊息的推送和天氣資料。

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震度Now! - 地震速報

主打提供即時的地震訊息，包括地震發生時間、震源地、強度等，亦設有「現在這裡」的功能，在緊急情況下可連接至X、LINE及電子郵件，發送所在地的圖像和地址給家人。雖然此APP只支援日文，但可透過圖像和漢字理解。但僅限iOS系統下載。

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NERV Disaster Prevention

提供地震、海嘯、火山爆發、雷暴、山泥傾瀉相關的防災情報信息，也會即時提供地震強度、震源、電車停運等資訊。此APP支援英文，提供視障人士主題，方便不同人士使用。

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