熊本地震｜自來水混濁當局設供水站 水務局籲勿飲用或烹飪

日本熊本縣發生規模7.1強震後，當地部分地區的自來水出現混濁現象。熊本市上下水道局表示，目前正加速檢查供水設施，並提醒民眾在確認安全無虞前，切勿將自來水用於飲用或烹飪，但仍可用於沖洗馬桶與日常清潔。為解決居民用水需求，熊本市政府已在市內多處設置供水站，發放水袋等應急物資。

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與此同時，日本防衛省與自衛隊已投入救災與供水支援行動。其中，陸上自衛隊第八師團持續在八代市、嘉島町、冰川町等地發放飲用水，並於永旺購物中心熊本分店進行救援。此外，防衛省自昨（28日）晚起應地方政府請求，出動UH-60JA直升機等資源，幫助需要緊急轉院接受治療的患者。