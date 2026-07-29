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熊本地震｜熊本城石牆十年內二次受創 修復工程恐再延

即時國際
更新時間：17:50 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:50 2026-07-29 HKT

日本熊本縣發生7.1級強震，重創當地觀光產業。著名歷史地標「熊本城」外圍石牆再度崩塌，原定於2052年完成的修復工程預計將進一步延期。此外，熊本縣內已有約150處觀光景點及文化設施暫停營運。

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官方正評估受損程度

在今次7.1級強震中，有民眾及遊客目擊熊本城外圍石牆當場崩塌。據上載至社交平台 片段顯示，大量石塊及泥土砸向草地並掀起大量塵土熊本城綜合事務所表示，已收到多起石牆坍塌通報，目前正調查整體受損程度。

有網民拍到熊本城地震一刻。X@hair_tag
有網民拍到熊本城地震一刻。X@hair_tag
有網民拍到熊本城地震一刻。X@sirokumadio
有網民拍到熊本城地震一刻。X@sirokumadio

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耗資近30億港元

熊本城由戰國武將加藤清正於1607年興建，擁有逾400年歷史，被譽為「日本三大名城」之一。2016年熊本地震期間，當地接連發生6.5級及7.3級強震，導致天守閣、城牆石垣及重要文化遺產「宇土櫓」等嚴重受損，其中被列為國家指定重要文化財產的石牆有近三成（約2.36萬平方米）出現崩塌。

2016熊本城受震情況。熊本城官方網站
2016熊本城受震情況。熊本城官方網站
2016熊本城受震情況。熊本城官方網站
2016熊本城受震情況。熊本城官方網站

震後當地政府投入約600億日圓（約28.7億港元）展開修復工程，其中熊本城大小天守已於2021年3月修復完成並重新開放；本丸御殿與宇土櫓原定於2032年度完成，而整座城堡的全面修復則原定於2052年度完成。適逢熊本地震10周年，日本內閣官房長官木原稔早前曾前往視察，表示修復穩步推進。

除了熊本城再受重創，熊本縣內目前已有約150處觀光景點及文化設施暫停營運。當地相關部門正對各設施進行建築結構安全檢查，以評估災情並保障遊客安全。

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