熊本7.1級地震︱證實首宗死亡個案 民宅倒塌挖出心肺停止女子 醫院擠滿傷者

日本熊本縣於7月28日下午4時27分（當地時間）發生7.1級極淺層強震，導致多地傳出房屋倒塌、火災及爆炸等嚴重災情。直至晚上，當地通報確認首例罹難者，是一名從倒塌民宅挖出的心肺停止女子。目前全九州目前已有至少282人受傷送醫，並有多人失聯，日本首相高市早苗已於總理官邸召開「非常災害對策本部」會議，陸上自衛隊亦已緊急出動投入搶險救災。

民宅倒塌挖出心肺停止女子 送醫不治成首例死者

日本氣象廳隨後將今次地震正式命名為「令和8年熊本地震」，晚上最新災情消息顯示，熊本市南區的「濟生會熊本醫院」證實，一名女子在八代市一處民宅倒塌現場被搜救人員救出，送抵醫院時已處於到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經搶救後仍不幸宣告不治，成為今次熊本地震首例通報死亡個案。

此外，警方與消防單位亦證實多處重災區已發現多名死者，確切罹難人數仍在統計中。

各大醫院急症室爆滿 宇城綜合醫院暫停接收新患

強震造成大量民眾受傷，當地醫療系統面臨極大壓力。濟生會熊本醫院透露已收治逾60名傷者；熊本市民醫院截至晚間9時已收治43名傷者，當中8人重傷、19人中等症狀。

同樣位於東區的熊本赤十字醫院截至晚間8時50分已收治57名傷者，考量到醫療量能，該院宣布29日至31日暫停門診諮詢及預定住院病人的收治。宇城綜合醫院收治約40名傷者（其中10人重傷）後表示已無力處理更多急診，被迫暫停接收新病人。

冰川町八代北部地域醫療中心亦已收治約80名傷者。八代市醫師會立醫院因值班醫師受地震影響無法出勤，已協請鄰近醫院支援應對。

AEON MALL震後突爆炸大面積坍塌 消防指有多人死亡

除了房屋倒塌外，連鎖購物商場亦發生嚴重二次災害。位於熊本縣嘉島町的購物商場「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL），在強震發生後約1小時突然發生嚴重爆炸，現場冒出陣陣白煙，導致建築物中央及2樓發生大面積坍塌。

爆炸發生後，現場約有200名顧客及員工緊急疏散至外圍停車場，但當地消防人員指現場有多人死亡，且仍有約20至30名商場員工和顧客疑似失聯或受困於廢墟中，搜救隊正全力開展救援。

紙廠煙囪折斷多人失蹤 警消自衛隊全線搜救

其他災情方面，八代市日本製紙工廠的巨大煙囪被強震劇烈搖晃至折斷，現場傳出多名工人失蹤；最大震度達7級的冰川町則接獲至少20起房屋倒塌通報。

熊本縣警察總部表示，目前全縣已確認至少12起房屋倒塌事件及4起人員受困報告，警察、消防以及陸上自衛隊正把握黃金救援時間，於各個災區展開搜救工作。