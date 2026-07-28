熊本7.1級地震︱隔10年再爆7級強震 2016、2026兩次災害重點對比

日本九州熊本縣今日（28日）下午發生7.1級強烈地震，震源深度僅約10公里，屬破壞力巨大的極淺層內陸地震。其中，宇城市及冰川町觀測到最高震度達7級。這亦是熊本縣繼2016年大地震後，相隔十年再度遭遇極具威脅的強震襲擊。

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回顧2016年的熊本大地震，當地先發生規模6.5級的地震，隨後在約28小時後，再遭受7.3級主震襲擊。同一地區在短時間內連續兩度出現強烈搖晃，成為當年極為特殊且危險的現象，並導致逾200人罹難、超過2700人受傷，事後更引發大規模山泥傾瀉及道路中斷，其中熊本城更遭受嚴重破壞。

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與十年前相比，本次地震一開始的規模已達7.1級，雖略低於2016年的7.3級主震，但威力已超越當年的6.5級前震。兩次地震的震源深度相近，均僅約10公里，惟當年的重災區主要集中在益城町與西原村，而本次震央則落在位置較偏南的宇城市與冰川町。



目前，當地政府及相關部門仍在積極評估本次地震造成的實質破壞與傷亡情況。值得注意的是，在本次7.1級地震發生後約41分鐘，當地再錄得一次6.1級的強烈餘震。



日本氣象廳對此發出警告，提醒民眾在未來一週內必須高度防範發生同等震度（最高7級）的強烈搖晃。氣象廳特別指出，鑑於2016年曾在首次錄得震度7級後約28小時，再度發生規模更大的主震，因此呼籲民眾切勿掉以輕心，未來數天將是防範後續強震的關鍵警戒期。