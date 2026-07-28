熊本7.1級地震︱九州新幹線暫停行駛 全日空停飛熊本、長崎航班　

日本熊本縣下午發生7.1級地震，福岡、佐賀、長崎、熊本等地被發海嘯警報。地震令當地陸空交通受影響，新幹線需要暫停服務，全日空停飛所有往熊本或長崎的航班。

據日本媒體，強震發生後，九州新幹線暫停行駛；日本航空公司全日本空輸（ANA）宣布暫停所有飛往熊本和長崎的航班，熊本機場也暫時關閉跑道檢查。

地震後熊本機場暫時關閉以檢查跑道有否受損。



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全日空指，航班何時恢復，視乎對熊本及長崎機場跑道的檢查結果。此外，從那霸飛往熊本的NH1868航班，一度在熊本上空盤旋等待。

至於目前停留在熊本及長崎、原定起飛的航班，航空公司表示，是否恢復起飛將另行決定。

此外，熊本機場表示，目前尚未確認機場設施有任何損壞，但安全起見，已暫時關閉跑道檢查。