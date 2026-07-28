熊本7.1級地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸警指多人死亡 自衛隊急搜救約30失蹤者︱有片

日本當地時間下午15時35分，熊本縣熊本宇城市冰川町發生7.1級地震。當局對有明・八代海發出海嘯預警，受威脅地區其中包括福岡、佐賀、長崎、熊本。大約4分鐘後，當局於宇城市再錄得4.5級極淺層地震。由於是次震感強烈，連內地上海及蘇州民眾都感到震感。至當地時間晚上約9時，地震已造成最少50人受傷，超過4萬戶停電，熊本、福岡、長崎三縣合共逾6萬人收到避難指示。而熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall）商場則曾爆炸起火，警方消息指有多人死亡，當有約20、30人失蹤，自衛隊已抵達現場協助搜救。

日本網民陸續分享地震一刻的影像，八代市則傳出橫跨球磨川的植柳橋人行道部分坍塌；有泊油路面被震至裂開拱起；長崎縣島原市也接連傳出眉山部分山體崩塌；有木建築民房倒塌，當地消防也指出，目前接獲通報有民眾疑似遭活埋，甚至有建築物發生火災。

是次地震造成嚴重破壞，日本氣象廳指，是次地震的震央附近有2條斷層，不排除未來一周再次發生強度達7級的地震。



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由於地震威力強大，熊本縣嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall）都有大規模倒塌情況。共同社報道，有居民報告稱「永旺夢樂城熊本」曾發生爆炸。

警方：約200人在停車場躲避

日本放送協會（NHK）報道，據消防局災害應對總部消息，已收到負責該建築的當地消防局的消息，稱該建築二樓已坍塌，多人被困。消防局目前正在核實情況。



報道指，「Aeon Mall爆炸時冒出白煙」。據警方稱，他們已接到消息，約有200人躲在停車場內。至晚上警方表示，Aeon Mall倒塌現場發現相當多死者。

有商場二樓門市代表指，公司正在確認員工的安全，但目前尚未聯繫上他們。有日媒引述



當地時間晚上8時20分左大，日本防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊正在永旺購物中心執行拯救生命任務。

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受地影響，日本九州新幹線博多至鹿兒島中央站亦暫停服務。

地震發生後，有網民拍攝到熊本城有圍牆倒冧的情況。影片所見，圍牆石塊倒下時，揚起塵土。有大型超市在地震時貨物從高處倒下，影片見有民眾疑被壓傷，四周更有小孩疑受驚過度哭喊，有人亦走入貨堆救人，或視察有無其他人被埋，現場一片混亂。