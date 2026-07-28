Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊泰注意︱清邁日增近2宗HIV個案 少數族裔男性工作者染病率達3.6%

即時國際
更新時間：15:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-28 HKT

泰國清邁為港人熱門旅遊地點。近日，泰國清邁府公衞辦公室表示，當地累計約有2.39萬宗HIV感染個案，每年新增約700宗，平均每天新增近2宗感染個案。情況讓人關注。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）周一（27日）報道，HIV感染已不再侷限於特定族群，而是擴及更廣泛的人群，尤其是外來勞工及少數民族。由於語言不通、醫療權益有限、缺乏身份證件以及擔心遭受社會污名等因素，弱勢族群往往延後或避免接受HIV篩檢及治療。

泰國49%感染者介乎15至24歲

報道引述清邁府公共衛生辦公室資料，從事性工作的少數民族男性HIV盛行率達3.6%。

報道指出，泰國約49%的新增HIV感染病例發生在15至24歲年輕人。官員認為，這與性行為模式改變、對HIV預防認知不足，以及缺乏友善青少年的醫療服務有關。

25至49歲成年人仍是新增感染人數最多的年齡層。由於這個族群社交及性活動較活躍，因此仍是衛生單位推動衛教的重點對象。

25至49歲新增感染人數最多

社交生活的改變亦成為HIV傳播間接原因。資料顯示，61.9%的男男性行為者透過交友軟件認識陌生對象並發生性行為，這種行為可能增加HIV及其他性傳染病，包括猴痘的傳播風險。

根據香港衞生防護中心資料，愛滋病病毒（HIV）主要透過性接觸、與感染人共用針筒針咀或其他相關的器具注射毒品、母嬰接觸和輸入受愛滋病病毒污染的血液或血製品。

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
3小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
2小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
1小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
影視圈
5小時前
深圳蜂群無人機捕捉「紅霞」登陸全過程。
颱風「紅霞」︱深圳蜂群無人機 捕捉登陸全過程
即時中國
7小時前
有意圖傷人罪成一周前判監2月 消息指何伯醫院病逝
01:00
何伯病逝｜有意圖傷人罪成一周前判監2月 消息指何伯醫院病逝
突發
3小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
10小時前