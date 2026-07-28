遊泰注意︱清邁日增近2宗HIV個案 少數族裔男性工作者染病率達3.6%

泰國清邁為港人熱門旅遊地點。近日，泰國清邁府公衞辦公室表示，當地累計約有2.39萬宗HIV感染個案，每年新增約700宗，平均每天新增近2宗感染個案。情況讓人關注。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）周一（27日）報道，HIV感染已不再侷限於特定族群，而是擴及更廣泛的人群，尤其是外來勞工及少數民族。由於語言不通、醫療權益有限、缺乏身份證件以及擔心遭受社會污名等因素，弱勢族群往往延後或避免接受HIV篩檢及治療。

泰國49%感染者介乎15至24歲

報道引述清邁府公共衛生辦公室資料，從事性工作的少數民族男性HIV盛行率達3.6%。



報道指出，泰國約49%的新增HIV感染病例發生在15至24歲年輕人。官員認為，這與性行為模式改變、對HIV預防認知不足，以及缺乏友善青少年的醫療服務有關。



25至49歲成年人仍是新增感染人數最多的年齡層。由於這個族群社交及性活動較活躍，因此仍是衛生單位推動衛教的重點對象。

25至49歲新增感染人數最多

社交生活的改變亦成為HIV傳播間接原因。資料顯示，61.9%的男男性行為者透過交友軟件認識陌生對象並發生性行為，這種行為可能增加HIV及其他性傳染病，包括猴痘的傳播風險。

根據香港衞生防護中心資料，愛滋病病毒（HIV）主要透過性接觸、與感染人共用針筒針咀或其他相關的器具注射毒品、母嬰接觸和輸入受愛滋病病毒污染的血液或血製品。