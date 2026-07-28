Coldplay翻版 | 已婚律師紐約公園激吻女下屬身份曝光 曾助OpenAI打贏官司

美國紐約中央公園一對男女在長椅上激吻的影片近日在社交平台瘋傳，不過影片中的男女主角，事後卻被外媒確認並非一般情侶，而是任職於同一家曼哈頓知名律師事務所、甚至隸屬同一部門的2名律師，而男方已婚，女方亦已有男友。由於拍攝者突然上前打斷兩人，雙方一度尷尬應對，影片曝光後迅速突破數百萬次觀看。有人將事件與去年Coldplay演唱會「出軌風波」相提並論，也有人認為拍攝者的行為引發私隱爭議。

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拍攝者打斷激吻 雙方尷尬對峙

據《紐約郵報》報道，這段影片由TikTok用戶Jay Guapõ發布，只見45歲的庫勒頓（Nathaniel D. Cullerton）與29歲的博倫茨威格（Kelsey Borenzweig）坐在中央公園長椅上激吻，拍攝者走近後大喊：「找個房間去吧，這裡還有孩子。」兩人隨即停下動作，女方要求對方放下手機，男方則起身微笑試圖勸離拍攝者，而拍攝者則回應：「別碰我，你碰我，我就得碰你。」整段互動全被鏡頭記錄下來。

2人忘情擁吻。TikTOk@Jay Guapo3

由於拍攝者突然上前打斷，兩人隨即停下動作。TikTOk@Jay Guapo3

2人一度尷尬應對拍攝者。TikTOk@Jay Guapo3

隨著影片在網上瘋傳，眼尖網民很快比對出兩人的身份。《華盛頓郵報》進一步將影片畫面與律師事務所官網照片交叉比對後，確認2人皆任職於曼哈頓知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，且同屬訴訟部門。不過2人的職級並不相同，庫勒頓為事務所合夥人，博倫茨威格則是資歷較淺的助理律師，傳出與第二巡迴上訴法院一名司法助理交往，



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2人曾助阿爾特曼對抗馬斯克

更受到關注的是，2人近期都曾參與OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）對抗特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）巨額訴訟的法律團隊，因此身份曝光後格外引發關注。

根據公開資料，庫勒頓自喬治城大學法學院畢業後曾擔任聯邦法院法官助理，之後一路晉升為律師事務所合夥人，據稱已婚，並與妻子共同持有紐約房產；博倫茨威格則畢業於紐約大學法學院，也曾於美國第二巡迴上訴法院任職，近年加入該律師事務所發展。

影片吸引逾200萬次瀏覽

影片累積超過200萬次觀看後，網上也出現大量揣測，不少人認為這可能是婚外情曝光，甚至拿來與去年Coldplay演唱會引爆的出軌話題相提並論。不過，也有另一派網民將矛頭指向拍攝者，認為刻意靠近陌生人並公開拍攝，再將影片上傳社交平台博取流量，同樣涉及私隱與道德界線，引發兩極看法。