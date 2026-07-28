遊日注意 | 東京今夏66人中暑死亡 九州史上首次達40度高溫

日本熱浪持續，東京都監察醫務院周一公布驚人數據，指今年夏天單是東京23區內因中暑死亡的人數已迅速上升至66人，近3天內就暴增了31名死者。與此同時，西日本與東海地區持續受高氣壓籠罩影響，各地氣溫急劇飆升。大分縣日田市周一下午3時30分錄得40度高溫，成為九州氣象觀測史上首次突破40度的酷暑日。

日本氣象廳與環境省周一針對從東海地區至沖繩以及東京都小笠原諸島在內的共23個都府縣發布中暑警戒警報。

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東京近3天狂增31死

而高溫造成的死亡急劇擴大，根據東京都監察醫務院公布的最新統計，截至26日為止，單是東京23區內因中暑死亡的人數就已高達66人。

在最新確認的死者中，7月24日就有20人、25日9人、26日2人，短短3天內就新增了多達31名中暑死亡病例。

在九州方面，除了大分縣外，九州多地氣溫也達到危險級別，高知縣四萬十市西土佐測得39.6度、福岡縣久留米市39.3度、廣島縣安藝太田町加計39.1度。

此外，高松市37.2度、福岡市35.9度與大阪市35.3度等多個大都市也達到35度以上猛暑日的高溫情況。