保時捷︱德國總部大削5000職位 分析：受中國銷量及美國關稅打擊

德國頂級跑車製造商保時捷（Porsche）多年來深受市場歡迎，惟因面臨中國市場需求疲弱、美國關稅壓力及電動車轉型成本高昂等多重打擊，於周一（27日）宣布將在德國本土進一步裁撤約5,000個職位，近兩年累計裁員規模將達到約8,900人。

德國《商報》報道，保時捷管理層與企業工會在斯圖加特的員工大會上，正式公佈了歷經數月協商達成的「未來方案」。根據協議，保時捷將在未來幾年削減約5,000個職位，主要透過自然流失、提早退休及自願離職等非強制遣散方式進行。加上去年宣布的裁員計劃，近兩年裁員總數高達約8,900人，而旗下子公司亦將按原定計劃削減約500個職位。

作為削減成本的代價，員工同意多項讓步措施，包括將德國祖文豪森工廠及魏斯阿赫研發中心的就業保障延長至2035年；員工則同意在2035年前暫緩合共3.5%的調薪，聖誕獎金上限亦由一個月薪酬降至六成，特別獎金則與公司盈利更緊密掛鈎。



此外，員工每月的遠度工作天數將由12天減至8天，中高階主管亦須在2027及2028年放棄部分基本薪金升幅。