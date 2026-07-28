Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保時捷︱德國總部大削5000職位 分析：受中國銷量及美國關稅打擊

即時國際
更新時間：10:25 2026-07-28 HKT
發佈時間：10:25 2026-07-28 HKT

德國頂級跑車製造商保時捷（Porsche）多年來深受市場歡迎，惟因面臨中國市場需求疲弱、美國關稅壓力及電動車轉型成本高昂等多重打擊，於周一（27日）宣布將在德國本土進一步裁撤約5,000個職位，近兩年累計裁員規模將達到約8,900人。

德國《商報》報道，保時捷管理層與企業工會在斯圖加特的員工大會上，正式公佈了歷經數月協商達成的「未來方案」。根據協議，保時捷將在未來幾年削減約5,000個職位，主要透過自然流失、提早退休及自願離職等非強制遣散方式進行。加上去年宣布的裁員計劃，近兩年裁員總數高達約8,900人，而旗下子公司亦將按原定計劃削減約500個職位。

作為削減成本的代價，員工同意多項讓步措施，包括將德國祖文豪森工廠及魏斯阿赫研發中心的就業保障延長至2035年；員工則同意在2035年前暫緩合共3.5%的調薪，聖誕獎金上限亦由一個月薪酬降至六成，特別獎金則與公司盈利更緊密掛鈎。

此外，員工每月的遠度工作天數將由12天減至8天，中高階主管亦須在2027及2028年放棄部分基本薪金升幅。

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
15小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
23小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
15小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
15小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
16小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 11:22 HKT
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
14小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
18小時前