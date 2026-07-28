法國山火逾30萬人疏散 馬克龍視察災情 趁火打劫男偷44瓶美酒落網

法國西南部山火肆虐，逾30萬人被迫撤離家園，卻有一名男子闖入已疏散的住宅，偷走44瓶高級葡萄酒，遭警方逮捕。山火重災區吉倫特省的過火面積已達4.2萬公頃，已有88名消防員救火時受傷。總統馬克龍周一前往吉倫特省重要城市波爾多視察，與消防員和救援人員會面，聽取災情報告。

目前2場大型山火正朝波爾多方向逼近，當局已警告遊客暫勿前往，已抵達當地者也應考慮離開。吉倫特省官員表示，該省山火火情周一已受到控制，但仍沒有被撲滅。然而，隨著新一輪熱浪來襲，火情有可能再度失控。

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法國山火持續燃燒。法新社

消防員奮力撲救山火。美聯社

山火肆虐法國西南部。美聯社

馬克龍到波爾多視察山火災情。美聯社

85消防員受傷 近200建築物燒毀

馬克龍表示，在鄰近吉倫特省的朗德省，山火已被撲滅。朗德省的過火面積為3600公頃，近200座建築物被毀。自當晚開始，上萬名朗德省被疏散民眾獲准返回。

隨著30萬居民逃離家園，警方也不得不加強防範趁火打劫的竊盜案。

警方表示，上周六傍晚約6時15分，在吉倫特省埃西訥一棟無人住宅外截獲一名男子，懷疑他涉及入屋行竊。

趁火打劫漢車內藏美酒被捕

警方搜查其車輛後，發現車內藏有44瓶高級葡萄酒。這名男子本來就有案底、已為警方所知的嫌犯，隨即被捕並帶回拘留。

男子落網之際，法國當局正準備在必要時疏散整座波爾多市。由於火勢形成不規則的「火旋風」，烈焰正朝近百萬人口的都會區推進。

當地官員蘇菲布羅卡已呼籲遊客暫時不要前往災區，已在當地度假的旅客則應收拾行李、考慮改往其他地點。

西班牙進緊急狀態 7旬翁陳屍車內

西班牙方面，全國已宣布進入緊急狀態。馬德里郊外多場山火一度相互逼近，不過較有利的天氣條件暫時協助消防人員控制局勢。

但西班牙首相桑切斯坦言，未來仍將面臨「複雜而艱難的時刻」。

在瓦倫西亞，一名推測年約70多歲的男子，被消防員發現陳屍車內。當時消防人員正在撲滅附近火勢。