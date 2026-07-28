美伊戰爭 | 最新民調：僅3分1美國人支持伊朗戰爭 創下5個月來新低

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）周一發表的最新民調顯示，僅約3分之1的美國人支持對伊朗戰爭，創下這場持續5個月衝突爆發以來的支持率新低。多數受訪者認為，總統特朗普並未清楚說明他的目標。

特朗普對伊朗戰爭提出過數個不同目標，包括協助伊朗人民推翻現政權、摧毀伊朗彈道導彈能力，以及阻止伊朗取得核武。但民調發現，69%的美國人，包括40%的共和黨支持者，認為特朗普「未能清楚說明美國軍事介入伊朗的目標」。

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白宮指特朗普不會依據「瞬息萬變的民調」作出決策。路透社

特朗普的施政支持率略回升至37%。路透社

對這場戰爭支持率一直低於40%

自美國和以色列於2月28日對伊朗發動空襲以來，民眾對這場戰爭的支持率一直低於40%，這與近幾場美國重大軍事衝突初期形成鮮明對比。

儘管各場戰爭背景不同，但根據蓋洛普民意調查，2003年至2011年的伊拉克戰爭在初期獲得約70%美國人的支持；在2001年至2021年持續的阿富汗戰爭初期，約有90%的美國民眾支持這場戰爭。

白宮：總統不會依民調作決策

對此白宮發言人韋爾斯表示，特朗普不會依據「瞬息萬變的民調」作出決策，並重申總統堅定致力於防止伊朗取得核武。韋爾斯說：「對美國人民而言，最重要的是擁有一位敢於採取果斷行動、保障他們安全的三軍統帥。」

這項於24日至26日進行的民調也顯示，特朗普的施政支持率略回升至37%，較上月增加3個百分點。上月，特朗普的支持率追平了其任內的最低紀錄。民調也顯示，已登記的無黨籍選民中，有36%表示支持民主黨國會候選人，高於支持共和黨候選人的20%。民調並發現，在經濟政策議題上，無黨籍選民同樣較傾向支持民主黨。

