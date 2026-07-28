新加坡3青少年網上「自我激進化」被拘 兩人涉嫌策劃校園及公共場所襲擊

新加坡內部安全局（ISD）公布，當局今年4月至6月期間拘留3名因網上接觸暴力極端思想而「自我激進化」的青少年，三人涉嫌分別策劃持刀、槍械及炸彈襲擊。當局表示，案件互不相關，但反映青年受網上極端內容影響的風險正在上升。

14歲少沉迷槍擊內容 離發動襲擊僅數星期

據《聯合早報》及法新社報道，3名被拘留者均依據《內部安全法令》接受處置，當中包括一名14歲中二學生，成為新加坡歷來在該法令下被拘留的最年輕人士。內政部長兼國家安全統籌部長尚穆根表示，該少年被捕時，距離原定發動襲擊「只剩幾個星期」，形容情況十分危險。

調查顯示，14歲少年自12歲起便透過網上遊戲平台接觸模擬校園槍擊的內容，其後觀看大量槍擊、處決等暴力影片，並逐漸受到「伊斯蘭國」（IS）極端思想影響。他曾計劃在學校假期期間，於校內襲擊非穆斯林教師及同學，認為假期期間校內人手較少，較容易行動。他更曾撰寫長達21頁的「行動號召」文件，列出襲擊目標、武器及行動計劃，並打算直播過程。

被捕14歲少年沉迷校園射擊遊戲。新加坡內政部網站截圖

被捕14歲少年沉迷校園射擊遊戲。新加坡內政部網站截圖

內部安全局指出，該少年除了接觸伊斯蘭極端主義思想外，也曾吸收反猶太主義、新納粹主義及白人至上主義等極端理念，當局形容這類同時受多種極端思想影響的情況為「複合式暴力極端主義」（Composite Violent Extremism）。

被捕大專生曾研究加入武裝組織

另外兩名被拘留者分別為19歲大專生及15歲中學生。19歲男子於2022年開始接觸極端宗教思想，受海外極端傳教者及「伊斯蘭國」宣傳影響，曾研究前往加沙或索馬里加入武裝組織，並涉嫌策劃持刀襲擊三巴旺空軍基地人員及校內LGBTQ學生，同時嘗試攻擊多個穆斯林組織網站。當局表示，他是首名因企圖發動網絡攻擊而被內安法處理的自我激進化人士。

15歲少年則在以巴衝突後，透過網絡接觸大量與巴勒斯坦相關的極端內容，逐漸形成建立「馬來亞哈里發國」的想法，並曾宣誓效忠「伊斯蘭國」，研究利用壓力鍋炸彈發動襲擊。內部安全局表示，雖然他的計劃仍處於早期階段，但已出現準備行動跡象。

10年內共23名青年被援引內安法處理

尚穆根指出，近年青年激進化問題日益受到關注，過去約10年間，新加坡共有23名青年被當局援引內安法處理，其中超過一半曾企圖在本地發動襲擊。他強調，安全部門必須每次準確判斷並及早介入，但「企圖發動襲擊者只需要成功一次」，因此家人、朋友及學校社群的警覺至關重要。

教育部長李智陞表示，今次事件幸得學校內有人及時發現並舉報，反映教育界在識別受極端思想影響人士方面發揮作用。他指出，當局會繼續透過培訓、工作坊及演練，提高教師及學生領袖辨識風險的能力。

法新社指出，新加坡政府近年一直將青年網上激進化列為恐怖主義威脅中的重要問題。2024年恐怖主義威脅報告顯示，當局掌握的52宗自我激進化個案中，有13宗涉及20歲或以下人士。當局呼籲市民保持警覺，如發現身邊人士接觸暴力極端思想或出現可疑行為，應及早向有關部門報告。