印度30歲男不忍祖母離世 撲入火化爐圖殉葬重傷

印度發生恐怖企圖殉葬事件。有30歲男子不忍與其感情深厚的祖母離世，在祖母火化當日，竟隨祖母遺體撲入焚化爐，驚悚行徑令在場親友及火化場職工嚇呆。男子雖被眾人合力拉離火化爐，但已身受重傷。

綜合印度媒體報道，事件發生於印度西孟加拉邦納迪亞縣（Nadia），20日晚，當地一名老婦逝世，親人將其遺體送到火葬場，舉行完告別儀式，便準備將遺體送入火化爐火化。

印度有男子企圖為離世祖母殉葬，跳入火化爐重傷。

印度有男子企圖為離世祖母殉葬，跳入火化爐重傷。

印度有男子企圖為離世祖母殉葬，跳入火化爐重傷。

此時，死者30歲孫兒因德拉吉特（Indrajit Biswas），疑悲傷過度，突然撲上承載遺體的滑軌，跟著祖母進入烈焰熊熊的火化爐。

現場的工作人員及親友，一時被因德拉吉特的瘋狂行徑嚇得不知所措，數秒後，多名工作人員才反應過來，硬將已大半身體陷入火化爐的因德拉吉特拉走，但他已嚴重燒傷，目前仍留醫治療。警方已正式介入調查，試圖釐清事件的具體過程與原因。