《神探伽利略》︱日本名作家東野圭吾離世享年68歲 曾發表逾百著作

據日本媒體報道，曾創作出《嫌疑人 X 的獻身》、《白夜行》等多部暢銷作品的日本國民級推理小說家東野圭吾，於7月23日因大腸癌離世，享年 68 歲，告別式已以家葬形式舉行。

東野圭吾的小說常被改為影視娛樂作品。中央社

東野圭吾是日本著名的高產推理小說作家。

《神探伽利略》劇照。

東野圭吾 1958 年生於大阪市，畢業於大阪府立大學電氣工程專業。他早年曾任職於製造企業擔任工程師，並在工作之餘展開創作生涯。1985年，他憑藉發生在女子高中的密室殺人推理小說《放學後》斬獲第 31 屆江戶川亂步獎，從而正式出道。

1999 年再以長篇小說《秘密》拿下第 52 屆日本推理作家協會獎。 2005 年發表的代表作《嫌疑人 X 的獻身》，講述天才數學教師與物理學家的智力博弈，作品兼具出人意料的真相與純粹動人的情感，一舉包攬直木獎與本格推理小說大獎。

包含該作在內的「神探伽利略」系列被改編為由福山雅治主演的影視作品，收穫極高人氣。他還創作了加賀恭一郎系列、《假面飯店》系列以及《解憂雜貨店》等著作，累計發表作品超過百部，無數著作被海內外改編為影視劇，為日本當代最具影響力的國民作家之一。