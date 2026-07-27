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俄烏戰爭 | 澤連斯訪英晤貝安德 共享抗俄電子干擾技術

即時國際
更新時間：13:24 2026-07-27 HKT
發佈時間：13:24 2026-07-27 HKT

烏克蘭總統澤連斯基周一訪問英國，是英國新任首相貝安德就任後首位到訪的外國領袖。英國政府宣布，將與烏克蘭分享名為「石斗篷」（Stone Cloak）的新型軍用電子干擾技術知識產權。這款大小如平板電腦的裝置可安裝於無人機上，能有效阻止俄羅斯防空系統追蹤。

唐寧街10號強調，貝安德出任首相後馬上接待澤連斯基訪英，凸顯英國對烏克蘭的堅定支持。澤連斯基預計周二抵達華盛頓訪問，屆時將與美國總統特朗普舉行會談。

貝安德表示，英國對烏克蘭的支持堅定不移。路透社
貝安德表示，英國對烏克蘭的支持堅定不移。路透社
本月烏克蘭因俄羅斯攻擊造成的平民傷亡人數創下逾4年來新高。美聯社
本月烏克蘭因俄羅斯攻擊造成的平民傷亡人數創下逾4年來新高。美聯社

貝安德：堅定支持烏克蘭

貝安德將在英國海軍基地會晤澤連斯基，並會與超過200名在當地參與海上演習的烏克蘭水兵會面，聽取英國主導的訓練項目如何協助加強烏克蘭武裝力量，為烏軍未來在黑海清除水雷與執行海上安全任務做準備。 

貝安德發聲明表示，英國對烏克蘭的支持堅定不移，在烏克蘭實現持久公正的和平之前，英方絕不退縮，警告俄羅斯不要懷疑英國的決心。

此外，澤倫斯基在接受英國天空新聞（Sky News）專訪時表示，希望能與英國簽署「無人機協議」並在英國建立無人機工廠，以應對烏克蘭目前防空導彈不足的困境。

烏7月平民死傷創新高

與此同時，根據烏克蘭政府數據，本月烏克蘭因俄羅斯攻擊造成的平民傷亡人數創下逾4年來新高，多達377名平民死亡、2129人受傷。

俄軍這些攻擊包括大量難以攔截的彈道導彈，俄軍也多次鎖定烏克蘭首都基輔發動攻擊。

澤連斯基表示，單是在過去一周，俄軍已動用近1700架無人機、逾1630枚導引航空炸彈，以及逾50枚彈道導彈。

基輔周日凌晨亦遭俄軍彈道導彈攻擊；烏克蘭其他地區稍後也遭炮擊，至少造成6人死亡。

烏加強攻擊俄煉油廠

烏克蘭過去1周則持續利用無人機和飛彈攻擊俄羅斯能源基礎設施，包括多座煉油廠。相關行動促使俄羅斯將柴油出口禁令延長至年底。

俄羅斯則以攻擊烏國北部加油站作為報復，並加強攻擊烏國的黑海及多瑙河港口。
 

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