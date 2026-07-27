颱風白海豚︱最快今下午生成料撲向日本 途經高水溫區域能量恐再增強

一風未平，一風又起。今年第13號颱風「白海豚」預估最快今日（27日）下午就會成形；由於環境適合發展，預估強度上看強烈颱風。

今年颱風明顯高於歷年平均

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路徑方面，台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮推算，「白海豚」的模擬路徑將先偏西再轉西北，預計朝日本方向前進。

另有氣象專家指出，海面水溫是影響颱風發展的關鍵因素之一，一般而言，海溫達26至27°C以上即有利於熱帶系統增強。目前預估「白海豚」未來將行經水溫超過30°C的暖海域，可望獲得充足能量，因此仍有進一步增強的空間。

根據日本氣象廳統計，今年自1月以來每個月皆有颱風生成。若「白海豚」順利形成，將是繼7月24日生成的第12號颱風「紅霞」之後，本月第5個生成的颱風。相較於西北太平洋7月平均每年生成3.7個颱風，今年數量已明顯高於歷年平均。

