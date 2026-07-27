紐約州中學擬引AI機器人助教 教師工會批極不恰當「讓教育失去人性」

美國紐約州薩拉曼卡市中央校區計劃新學年在轄下中學的部分科技課程，引入人工智能（AI）人形機械人當助教，引發教師工會不滿，批評計劃「極不恰當」，會令教育工作失去人性。

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校區與機械人初創公司簽訂合約

紐約州水牛城以南約60英里的薩拉曼卡市中央校區，約有1300名學生，近三分之一為原住民。該校區早前與機械人初創公司Realbotix簽訂價值57590美元（約45萬港元）的合約，計劃9月起先在轄下薩拉曼卡中學部分科技課程，引入名為「Sally」的人形機械人。

Sally外形仿照真人，配有矽膠皮膚及多種面部表情，但只能保持靜止的坐姿。校區亦計劃引入Realbotix旗下Optio AI系統，為學生提供全天候家居功課輔導及個人化學習支援。校區總監比勒表示，單純禁止AI並不可行，學校更應教導學生正確使用科技。

然而，教師工會批評校方事前未有諮詢教師，認為引入人形機械人「極不恰當」，擔心會令教育工作失去人性，並強調「學生不是實驗白老鼠」；當地部分原住民居民亦質疑，選擇原住民學生比例較高的學校試行計劃「缺乏文化敏感度」。

Realbotix今年1月曾於美國消費電子展（CES）展出多款高度仿真的人形機械人。

