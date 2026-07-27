法國西班牙山火失控 逾37萬人疏散 震撼火積雲景象曝光

法國西南部及西班牙中部馬德里附近的森林大火失控，火勢蔓延數百公里，當局緊急撤離超過37萬人，當中法國撤離近26萬人，西班牙撤離11.6萬人。而燃燒多日的森林大火被形容為怪獸級災難，更形成恐怖火積雲。

法國和西班牙的森林大火已成為兩國有史以來和平時期最嚴重火災之一，歐盟出動飛機、人員和裝備協助兩國滅火。法國總統馬克龍已經召集內閣危機會議，討論這次緊急情勢。

法國西南部地區山火失控。法新社

法國吉倫特地區的山火已造成75名消防員受傷。法新社

法國燃燒多日的森林大火被形容為怪獸級災難，更形成恐怖火積雲。法新社

西班牙山火煙直沖天際。路透社

被形容為怪獸級災難

西班牙民防和緊急服務部門形容阿維拉省附近的火勢是怪獸級災難，指西班牙正面對周長280公里、覆蓋7萬7000公頃的火場。據西班牙內政部統計，今次中部地區山火累計燒燬約7.7萬公頃土地。其中，阿維拉省山火燒燬約5萬公頃，為西班牙有記錄以來規模最大的山火，鄰近的托萊多省也有一場大規模山火正在燃燒。目前，消防部門正努力避免兩處火場合一。

內政大臣馬拉斯卡表示，火勢仍在推進，但速度已有趨緩。不過在東部沿海城市瓦倫西亞附近，消防人員又遭遇新火頭，當地已有1萬5000人被迫撤離，一名平民在山火中死亡。

西班牙1平民死亡 法國消防員2死75傷

其中馬德里自治區、阿維拉省和托萊多省受災最為嚴重，近10萬人和46個市鎮受到影響。此外，東部卡斯特利翁省本周末發生的山火已波及18個市鎮，影響超1.6萬人。

在法國，消防員全國聯合會（FNSPF）表示，這波嚴重山火在法國主要火場產生前所未見的火積雲，這種巨大的火雲能製造向外吹送的強風，並且夾帶會引發更多大火的閃電。不過也有民眾苦中作樂，在海灘上欣賞遠方的火積雲，照片吸引大批民眾朝聖。

法採措施保護波爾多航太中心

法國吉倫特地區的山火已造成75名消防員受傷，當地至少有240戶房屋被燒毀，其中許多位於勒波爾日村。

目前約有2500名消防員、1500名軍人及約1200名警察已部署至吉倫特地區。

法國國防部表示，已採取特別措施保護波爾多周邊的工業用地，該地是該國航空航太產業的重要中心。

波爾多以南的主要高速公路及鐵路服務已被切斷，波爾多附近有2名消防員喪生。



