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柏林同志活動︱21歲疑犯被警方追捕 企圖持刀襲警遭當場擊斃

即時國際
更新時間：05:16 2026-07-27 HKT
發佈時間：05:16 2026-07-27 HKT

德國首都柏林勃蘭登堡門附近日前發生駕車撞向人群襲擊，造成1人死亡、29人受傷，涉嫌發動襲擊的21歲德籍黎巴嫩裔男子周日（27日）被警方追蹤至柏林西部施潘道（Spandau）一處園圃區，因持刀衝向警員，被警方開槍擊斃。

疑犯持利器衝向警員遭開槍襲擊

警方表示，事發於周六（26日）晚上約10時，疑犯駕駛一輛白色輕型貨車衝入蒂爾加滕公園（Tiergarten）一帶人群，現場鄰近歐洲大型同志平權活動「克里斯多福大街日」（Christopher Street Day）舉辦地點。除駕車撞人外，疑犯據報亦持刀襲擊途人，事件共造成1人死亡、29人受傷，部分傷者傷勢嚴重。

柏林警方周日表示，警員下午約6時在施潘道一處園圃區發現疑犯蹤跡。初步調查顯示，疑犯持利器衝向警員，警員隨即開槍將他擊中。消防人員到場後即時施救，但疑犯最終當場死亡。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，疑犯為21歲德籍黎巴嫩裔男子，在德國出生，過去曾因多宗刑事案件、激進化及與伊斯蘭極端組織有聯繫而被當局列為重點關注人物。他今年5月才獲釋出獄，並曾因策劃危害國家安全的暴力行為被定罪。

相關新聞：柏林同志活動︱貨車撞人群釀1死29傷定性恐襲 21歲黎巴嫩男疑犯身份曝光

德國總理默茨（Friedrich Merz）在柏林出席悼念儀式時表示，政府將採取果斷行動應對恐怖主義，強調德國不會被暴力嚇倒，將全力捍衛自由、開放及包容的社會價值。

德國總理默茨在柏林出席悼念儀式時表示，政府將採取果斷行動應對恐怖主義，強調德國不會被暴力嚇倒。路透社
德國總理默茨在柏林出席悼念儀式時表示，政府將採取果斷行動應對恐怖主義，強調德國不會被暴力嚇倒。路透社

事件發生後，數以千計民眾聚集於勃蘭登堡門外悼念死傷者，不少人手持彩虹旗及寫有「仇恨殺人」等標語，亦有人在事發現場獻花及燃點蠟燭。

案件再次引發德國社會對國家安全、極端主義及移民政策的討論。多個政黨均呼籲加強打擊伊斯蘭激進主義，並檢討高風險人士的監管措施。

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