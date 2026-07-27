美伊戰爭｜巴基斯坦卡塔爾外交斡旋 沙特媒體：伊朗稱願與美國恢復談判

美國總統特朗普叫停持續近兩周的對伊空襲後，美伊雙方連續兩晚未有再發動攻擊，區內局勢出現緩和跡象。伊朗方面表示，只要美國維持暫停空襲，伊朗亦會停止軍事行動；同時，巴基斯坦及卡塔爾正加強外交斡旋，推動華盛頓與德黑蘭恢復談判。

若美國再發動攻擊 伊朗將作出回應

路透社引述一名伊朗高級官員表示，伊朗目前立場仍是「以攻對攻」，即若美方停止攻擊，伊朗亦會停止相關行動，這一訊息已經傳達予美國。不過，該官員強調，若美國再次發動攻擊，伊朗仍準備作出大規模回應。

據土耳其國家通訊社（Anadolu）報道，在美軍暫停空襲後，伊朗境內連續兩晚未再傳出爆炸或美軍空襲消息。報道指，巴基斯坦及卡塔爾正加強外交努力，透過雙方訊息交換，推動華盛頓及德黑蘭就更廣泛降級局勢達成共識。

美國總統特朗普叫停持續近兩周的對伊空襲後，美伊雙方連續兩晚未有再發動攻擊，區內局勢出現緩和跡象。路透社

伊朗軍方發言人阿米爾·穆罕默德·阿克拉米尼亞（Amir Mohammad Akraminia）表示，伊朗應對美國攻擊的策略是「報復性威懾」，並指過去兩晚美方停止攻擊，因此伊朗的反制行動亦隨之停止。他強調，伊朗目前的停火並非代表全面緩和，而是直接回應美軍停止軍事行動。

伊朗願意繼續與美方磋商

另外，據阿拉伯衛星電視台及沙特媒體《哈達斯》（Al Hadath）報道，伊朗已向巴基斯坦官員表示，德黑蘭並未退出談判，而只是暫時中止相關進程。伊朗重申，希望在停滯階段恢復談判，並表示願意在日內瓦、卡塔爾多哈或伊斯蘭堡繼續與美方磋商。

報道指，伊朗方面提出，若恢復談判，議題順序應先處理霍爾木茲海峽航運問題，其後討論被凍結資金問題，最後才處理核問題。伊朗同時拒絕在霍爾木茲海峽開闢新的航道，堅持由自身主導該戰略水域的航運安排。

一名伊朗高級官員表示，伊朗目前立場仍是「以攻對攻」，即若美方停止攻擊，伊朗亦會停止相關行動。路透社

美國近日暫停持續13晚的空襲行動，此前美軍以報復伊朗襲擊商船及威脅霍爾木茲海峽航運為由，對伊朗軍事設施、沿岸監視系統、導彈及無人機設施、海軍資產及後勤基地發動攻擊。伊朗則反擊美國在中東盟友，包括向設有美軍基地的國家發動導彈及無人機襲擊。

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）表示，特朗普決定暫停攻擊，是希望為外交談判留下空間。不過，伊朗消息人士對此保持懷疑，認為美方停火可能只是戰術性調整，而非真正改變談判立場。

《紐約時報》及美國有線新聞網絡（CNN）早前報道，特朗普原本考慮進一步擴大對伊軍事行動，但部分幕僚，包括五角大樓高層，對美軍導彈防禦庫存壓力表示憂慮，令特朗普最終決定暫停新一輪攻擊。Axios亦報道，特朗普過去兩周每日收到五角大樓提供的攻擊方案，並曾逐晚批准，但最新方案提交後，他選擇不再批准。