颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本

颱風「紅霞」剛離開，帶來的暴風雨仍繼續影響中港兩地，但在中太平洋，已經又有一熱帶氣團，正迅速增加，最快在周二（28日）生成為今年第13號颱風「白海豚」，有氣象迷形容「白海豚」將是「又強又大的颱風」，但目前未能估計其最終路徑，威脅的地區未明。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於中太平洋的熱帶擾動92Ｃ，即將跨越國際換日線，進入西北太平洋，環流整合中，強度逐漸增強，按目前資料研判，最快將在周二（28）左右，成為今年第13號「白海豚」颱風，值得注意的是，這個系統未來所處環境有利發展，有機會發展成一個「又強又大的颱風」。

該粉專指出，依目前多數的預測，相信「白海豚」前往日本附近機會較大，但因預報時間還長，「白海豚」最終會否轉彎，目前仍待觀察。