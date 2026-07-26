意大利學生曼谷空鐵喧嘩爆粗豎中指 惹公憤泰警開罰單領事館急道歉

出國旅遊的個人操守隨時演變成外交風波。一群在泰國曼谷旅行的意大利學生，日前在乘搭曼谷空鐵（BTS）時大聲喧嘩，被一名泰國女子勸阻後竟「爆粗」辱罵並舉中指，更囂張稱「抱歉把錢帶來你們國家」。有關影片在網上瘋傳後引爆泰國網民怒火，更驚動意大利駐泰國大使館公開致歉。涉事學生最終被泰國警方罰款，並與受害女子達成和解。

囂稱「帶錢來你國」

據泰國傳媒報道，涉事的一群意大利青少年日前在曼谷BTS車廂內高聲交談。一名泰國女子上前禮貌要求他們降低音量，並指「在泰國，我們不會在車廂內大吼大叫」。然而，該批學生未有收斂，反而以粗言穢語及不雅手勢回應，有人更對女子高舉中指，並語帶侮辱地稱「抱歉我們把錢帶來了你們的國家」。

影片曝光後，大批憤怒的泰國網民對該批師生進行「起底」，並湧入意大利駐泰大使館的Facebook 專頁留言嚴厲聲討。

當事人急拍片致歉

面對群情洶湧，意大利駐泰大使館昨日（25日）以意、英、泰三語發表官方聲明，對事件表達「深切遺憾」，並強烈譴責涉事未成年學生的不當行為，強調此舉絕不代表意大利人民的價值觀。大使館同時發布了學生代表道歉的影片。

同日晚間，當事泰國女子前往曼谷警局報案。警方隨即傳喚5名涉事學生及帶隊老師到場進行面對面調解。經過逾一小時協商，意大利師生表達誠摯歉意並承認行為失當。

當地警方最終依《刑法》中「當面侮辱他人」罪名，向5名涉事學生各罰款1000泰銖（約232港元）；至於舉中指的學生則被加控「在公共場所作出有辱他人行為」，合共罰款2000泰銖（約465港元）。受害女子見對方真心悔過，同意和解並刪除影片，同時呼籲外界停止網絡欺凌，令這場風波正式落幕。