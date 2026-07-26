美國住宅大火︱消防入屋見8屍包括6兒童 部份人身上離奇現槍傷
更新時間：13:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-26 HKT
美國密西根州（Michigan）上周五（24日）發生一宗奪命住宅大火，救援人員入屋後，發現包括6名兒童在內共8人死亡。惟案件疑點重重，部分死者身上被發現時身上有槍傷。警方表示，不排除殺人後輕生。目前調查仍在持續進行。
事發地位於密西根湖畔的大港鎮（Grand Haven Township）。消防人員當日接獲民眾通報，曾前往現場查看，但未能找到起火的住宅。數小時後，消防隊再接報，隨即返回現場入屋救火。
消防員在屋內共發現8名死者，其中包括2名成人和6名兒童，兒童年齡推測介於5歲至15歲之間。當地警方表示，目前尚未確認所有死者的身份，現場情況相當複雜。
警方又指，所有死者應該來自同一個家庭，部分死者身上有槍傷，目前未知有多少人遭槍擊，確切死因仍有待確認。調查人員不排除這可能是一宗「殺人後輕生」案件。
最Hit
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
2026-07-25 06:00 HKT