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美國住宅大火︱消防入屋見8屍包括6兒童 部份人身上離奇現槍傷

即時國際
更新時間：13:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-26 HKT

美國密西根州（Michigan）上周五（24日）發生一宗奪命住宅大火，救援人員入屋後，發現包括6名兒童在內共8人死亡。惟案件疑點重重，部分死者身上被發現時身上有槍傷。警方表示，不排除殺人後輕生。目前調查仍在持續進行。

美國發生住宅大火，消防入屋見8屍體包括6兒童。美聯社
美國發生住宅大火，消防入屋見8屍體包括6兒童。美聯社
美國發生住宅大火，消防入屋見8屍體包括6兒童。美聯社
美國發生住宅大火，消防入屋見8屍體包括6兒童。美聯社

事發地位於密西根湖畔的大港鎮（Grand Haven Township）。消防人員當日接獲民眾通報，曾前往現場查看，但未能找到起火的住宅。數小時後，消防隊再接報，隨即返回現場入屋救火。

消防員在屋內共發現8名死者，其中包括2名成人和6名兒童，兒童年齡推測介於5歲至15歲之間。當地警方表示，目前尚未確認所有死者的身份，現場情況相當複雜。

警方又指，所有死者應該來自同一個家庭，部分死者身上有槍傷，目前未知有多少人遭槍擊，確切死因仍有待確認。調查人員不排除這可能是一宗「殺人後輕生」案件。

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