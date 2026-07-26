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真人版「蜘蛛俠」︱熱心少年推輪椅者過馬路 獲網民激讚

即時國際
更新時間：11:39 2026-07-26 HKT
發佈時間：11:39 2026-07-26 HKT

「蜘蛛俠」不時在漫畫或電影中，上演救人情景，想不到會在現實中出現。美國阿肯色州日前上演這幕猶如電影情節的畫面。

一名20歲的青年身穿「蜘蛛俠」服裝駕駛私家車，途經一條繁忙的六線行車道時，發現一名輪椅使用者正身處險境。他隨即下車協助對方安全橫過馬路。助人一幕被交通閉路電視拍下，並在社交媒體上引發熱議。

據美國傳媒報道，事發於上周二（21日），涉事青年海倫塔爾（Christopher Hellenthal）當日剛參加完超級英雄主題活動，正穿著蜘蛛俠的裝扮驅車回家。當他目睹輪椅使用者陷入交通危險時，即時下車，推對方抵達安全位置。

當地警方其後將監控影片上傳至社交平台，短時間內累積逾170萬次觀看。警方在帖文中高度讚揚：「我們在路口發現了善良的『蛛絲馬跡』。感謝這位先生幫助該男子安全抵達目的地。無論紅綠燈，永遠都有時間做正確的事。」大批網民亦留言讚許「蜘蛛悏」。

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