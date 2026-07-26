柏林同志活動︱貨車撞人群釀1死29傷定性恐襲 21歲黎巴嫩男疑犯身份曝光

德國首都柏林地標勃蘭登堡門附近發生嚴重車撞人群事件。當地警方於7月25日證實，一輛白色輕型貨車於當晚高速衝入著名的蒂爾加滕公園（Tiergarten）區域撞向人群，造成至少1人死亡、29人受傷，部分傷者情況嚴重。受事件影響，原定在現場舉行的「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）同志遊行及大型慶祝活動已被迫全面取消。



德國柏林警方正通緝1名21歲黎巴嫩裔德國公民。內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）今日召開記者會，直指現場所有證據都指向這是一宗典型的「伊斯蘭恐怖襲擊」。當局已向21歲德籍黎巴嫩裔男子阿卜杜勒・巴盧特（Abdul Ballout）發出紅色通緝令。警方透露，巴盧特在柏林伊斯蘭極端圈子中極為活躍，有多項暴力與搶劫前科，今年5月才剛從青年監獄獲釋，極可能持有武器，呼籲市民切勿接近。

司機棄車逃逸 犯案動機尚待調查

據德國《圖片報》引述現場目擊者報道，事發於當地時間25日晚上約10時。當時一輛白色輕型貨車突然高速衝入蒂爾加滕公園區域，並猛烈撞向現場人群。貨車撞到大樹後停下。目擊者指出，一名男子隨即從損毀嚴重的車廂中爬出，手持一把疑似開山刀的利器，向周圍的驚恐群眾進行無差別襲擊並迅速逃去。

事件發生後，柏林警方及大批緊急救援服務人員接報趕赴現場，救援人員即場為多名傷者進行急救並送院治療。警方目前已封鎖事發區域，並動員大規模警力展開搜捕行動，全力追查司機下落。

據「德國之聲」報道，「克里斯多福大街紀念日」為德國及瑞士一年一度的年度同志遊行盛事，其遊行路線涵蓋由蒂爾加滕公園通往勃蘭登堡門的繁忙街道。自24日以來，勃蘭登堡門一帶已被劃為該盛事的表演活動場地。

事發時，勃蘭登堡門附近正聚集大量參與慶典的民眾。因突發車撞人事件，原定於當晚10時15分左右進行的樂隊演出被迫即時中斷，主辦方隨後亦正式宣布取消餘下的遊行及慶祝活動。

警方表示，目前尚不清楚今次事件屬於意外抑或蓄意襲擊。即使證實為蓄意行為，亦暫未確定疑犯是否專門針對「克里斯多福大街紀念日」的活動及參與人群。案件的具體原因及背景仍有待警方作進一步調查。