日男殺害肢解前同事 電鋸放二手網出售 驗出死者DNA成鐵證
更新時間：04:41 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:41 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:41 2026-07-26 HKT
日本群馬縣發生的一宗駭人聽聞分屍案，近日取得重大突破。一名50歲的工廠作業員涉嫌殺害並肢解前男同事，更令人震驚的是，他犯案後竟將作為凶器的電動圓鋸放上二手拍賣網站出售。警方最終在該圓鋸上驗出死者的DNA，成為鎖定疑犯的關鍵鐵證。
利根川河畔驚現肢解遺體
這起案件源於今年2月26日前後。疑犯新井雅尚，一名50歲的工廠作業員，涉嫌以不明手法殺害了59歲的前同事小渕和則。嫌犯不僅奪取了受害者的生命，還偷走了對方的兩張金融卡。
更殘忍的是，新井涉嫌使用電動圓鋸處理死者的遺體，隨後將屍塊埋藏在伊勢崎市利根川河邊的一處偏僻地。遺體直至今年4月才被人發現，震驚當地社會。
網路拍賣凶器 掩蓋罪行失敗
據《讀賣新聞》周六（25）引述調查消息人士的報道，嫌犯新井雅尚在被捕後雖然持續否認罪行，但警方在關鍵物證上取得突破。調查人員在嫌犯曾持有的一把電動圓鋸上，驗出了受害男性小渕和則的DNA。
這把曾被用於冷血肢解屍體的工具，在案發後竟然被嫌犯大膽地放上二手拍賣網站，企圖脫手套現並藉此掩蓋罪行。嫌犯這種冷血和粗心的手法，令調查人員感到震驚。
強盜殺人罪移送偵辦
新井雅尚先前已因棄置遺體等罪名被正式起訴。鑒於電動圓鋸上的DNA檢驗結果以及其他調查進展，群馬縣警方於本月24日再次以涉嫌強盜殺人罪，將新井雅尚移送前橋地方檢察署偵辦。全案目前仍在持續深入調查中，以釐清具體的犯案動機和過程。
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